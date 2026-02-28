Cantabria obtiene una medalla de oro y otra de plata en las Spainskills 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Cantabria que ha participado esta semana en las Spainskills 2026 que se han celebrado en Madrid ha conseguido una medalla de oro en la modalidad de Fontanería y Calefacción y una de plata en la de Ebanistería.

El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar este sábado en el recinto ferial de IFEMA, donde el estudiante Gonzalo Gallo Fernández, del IES Estelas de Los Corrales de Buelna, se he llevado el primer puesto en Fontanería y Calefacción, obteniendo el oro.

Además, Nicolás Alvariñas Merino, del IES Ricardo Bernardo de Solares, se ha llevado la medalla de plata en la modalidad de Ebanistería, al finalizar la prueba en segundo lugar.

En total 31 estudiantes cántabros de Formación Profesional procedentes de 17 centros educativos han participado en esta edición, que ha congregado a 554 alumnos y alumnas de FP de toda España, con una delegación compuesta por 62 integrantes --entre estudiantes, tutores y jefes de equipo-- junto a los que ha acudido la directora de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, y que han competido, en esta ocasión, en 29 especialidades.

En nota de prensa, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha puesto en valor estos "magníficos" resultados obtenidos por Cantabria y ha afirmado que son el fruto de una "intensa" colaboración entre alumnado, profesorado y centros educativos, que viene a avalar el "nivel de nuestra FP".

COMPETICIÓN

Las Spainskills, organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se celebran cada dos años y constituyen el punto de encuentro para estudiantes y profesorados ganadores en las diferentes fases autonómicas, así como para empresas de ámbito nacional e internacional y administraciones educativas.

Para seleccionar a los representantes de Cantabria en la competición nacional Spainskills la Consejería de Educación y Formación Profesional organiza, con carácter bianual, la competición Cantabriaskills, en la que alumnos de ciclos formativos compiten en especialidades relacionadas con los ciclos que cursan.

De esta competición, que premia la excelencia en la Formación Profesional, salen los representantes de Cantabria para la fase nacional Spainskills.

Asimismo, junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se promueve la participación en las competiciones internacionales Worldskills y Euroskills.

Los 31 representantes de Cantabria han sido María Raluca Mihalcia (Panadería); Rodrigo Cabo Ruiz (Recepción Hotelera); Saray Gómez Arenas (Farmacia y Parafarmacia); Carlos Laiseca Serrano (Robótica Colaborativa); Rubén Pastor Mateos (Desarrollo Web); Humberto Enmanuel Méndez Manzanares (Floristería); Caelia Amigo Guerra (Tecnología de la moda); Ángel Cimiano San Miguel (Administración de sistemas en red); Luis Miguel Saavedra Peña (Escaparatismo); Martina González Costas (Animación 3D y videojuegos); Santiago Federico Montenegro Durand (Cloud Computing); Marcos Fernández Rodríguez (Reparación de carrocería); Gonzalo Gallo Fernández (Fontanería y Calefacción); Adrián Álvarez Espino (Instalaciones Electrotécnicas); Marcos Martínez Becerril (Control industrial); Nicolás Alvariñas Merino (Ebanistería); Samuel San Martín (Tecnología del automóvil); Adrián Rasillo Marcano (Pintura del automóvil); Ionatan Daniel Tomás Pop (Refrigeración y climatización); Diego Cadelo Prieto (Tecnología de vehículos pesados); Francisco Javier Muñiz González (Mecatrónica); Pablo Haya San Miguel (Diseño Mecánico CAD); Daniel García Torralba (CNC Fresado); José Paulo Teixeira López (Soldadura); Aimar Alonso Agea (Electrónica); Laura Vázquez Gómez (Estética); David González Macho (Cocina); Elia de la Fuente Gómez (servicios en restauración), e Irene Díez Arciniega (atención sociosanitaria).