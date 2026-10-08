Educación, dispuesta a atender las necesidades de ampliación y mejora de instalaciones para niños con especto autista

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, se reúne con representantes de APTACAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha expresado su voluntad para atender las peticiones de la Asociación de ayuda a personas con trastorno autista (APTACAN) que se concretan en la necesidad de ampliar los espacios para atender a niños con este trastorno y, también, en mejorar las instalaciones existentes.

Y es que Cantabria cuenta con una alta prevalencia del trastorno del aprendizaje, el espectro autista, que en el caso de esta comunidad supone el 35% del alumnado con necesidades educativas especiales.

"Estamos hablando que tenemos unos 2.500 alumnos con necesidades educativas especiales y más de 1.800 son alumnos de TEA", ha explicado el consejero.

En la reunión que ha mantenido con la directora del Colegio de Educación Especial El Molino, Alejandra de Blas, y la directora gerente de APTCAN, Elena Canales, le han transmitido que, desde este colegio, ubicado en las antiguas instalaciones del centro Simón Cabarga de Santander, se demandan más espacios ante el aumento de la demanda, así como una mejora de las actuales instalaciones.

Al respecto, el consejero se ha mostrado de acuerdo en adecuar el patio "que como tal no existe, solo es una zona exterior", y convertirlo en un espacio adecuado para los más pequeños.

Además, en el transcurso del encuentro ambas partes se han mostrado de acuerdo en las necesidades de aumentar las instalaciones para estos estudiantes. "Dado que tenemos una realidad que es que cada vez hay menos alumnos, vamos a buscar alternativas para atender este crecimiento que nos plantea APTACAN", ha asegurado Silva.

En este sentido, el consejero ha expresado su voluntad de "casar ambas realidades", en relación al espacio y las actuales necesidades, y estudiar que si se liberan determinados espacios -como se hizo con el Simón Cabarga- se puedan alternativas para la demanda de APTACAN. E

EDUCACIÓN ESPECIAL EN CANTABRIA

El consejero ha aprovechado la reunión para agradecer a APTACAN la labor educativa y social "tan importante" que hace, y su papel en la educación especial.

Asimismo ha destacado la relevancia de la educación especial en Cantabria, que se concreta en ocho centros educativos, dos públicos -el Colegio Parayas y el Pintor Martín Sáez de Laredo- y los demás son concertados, entre ellos El Molino.

Silva ha recordado que desde su departamento se está trabajando en la próxima puesta en marcha del centro Educación Especial en Colindres, "precisamente para atender esta presión asistencial", ha añadido.