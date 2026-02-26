Educación estudiará varias obras de mejora en el CEO Príncipe de Asturias de Ramales de la Victoria

El consejero de Educación, Sergio Silva, y el alcalde de Ramales de la Victoria, César García - GOBIERNO

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación estudiará cómo abordar de forma progresiva varias actuaciones de mejora en el Centro de Educación Obligatoria Príncipe de Asturias de Ramales, como la sustitución de los ventanales de la primera planta o la cubrición del patio.

Obras que el consejero del área, Sergio Silva, y el alcalde, César García, han abordado en una reunión celebrada en la sede de la Consejería, la primera que mantienen ambos en esta legislatura.

En el encuentro, el regidor ha hecho una propuesta para abordar una serie de mejoras en este centro que se vienen reclamando desde hace algunos años, y entre las que destaca como más urgente la sustitución de los ventanales, que ya se abordó en una primera fase y que ahora requeriría de una segunda, ya que influye de manera notable en el consumo energético.

El Ayuntamiento trasladará un presupuesto de la carpintería de las ventanas a la Consejería para que estudie la posibilidad de firmar un convenio de colaboración de cara a ejecutar esta actuación a lo largo de 2026.

En este punto, el titular de Educación ha subrayado que, si finalmente se dispone de presupuesto este año, la viabilidad de estos trabajos sería "mucho mayor", ya que con las cuentas prorrogadas es "harto complicado" conjugar la subida de precios que ha experimentado el mercado con la disposición de los mismos ingresos que el pasado año.

Otra de las peticiones de mejora del centro expuestas por el alcalde es por la adecuación del edificio antiguo, aledaño al edificio principal de Primaria y Secundaria, que requiere una actualización. De este modo, el centro cubriría la necesidad de dotarse de más aulas, una demanda que el consejero se ha comprometido a ir abordando de forma progresiva.

Con respecto a la mejora en los espacios exteriores, desde el municipio se ha solicitado la cubrición del patio, una actuación que, según Silva, es de "envergadura" ya que este espacio cuenta con unos 400 metros cuadrados, pero en la que también el Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración para cofinanciar la obra.

El consejero ha puesto en valor el esfuerzo que hace el Ayuntamiento para sacar adelante el servicio público educativo de Ramales, no sólo con los gastos de mantenimiento y calefacción como determina la obligación legal, sino también contribuyendo con un conserje, por lo que ha agradecido su colaboración y ha dicho que esta disposición "influye positivamente en el día a día del colegio".

El CEO Príncipe de Asturias cuenta con 400 alumnos, y es el único centro público de Cantabria con oferta educativa que va desde Infantil hasta Secundaria, lo que supone la prestación de todas las enseñanzas obligatorias en el mismo centro.

En el encuentro de Silva con el alcalde ha participado también la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla.