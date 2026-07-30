Educación financiará el 80% de la cubrición del patio de Infantil del CEIP Valdáliga y de las nuevas puertas de acceso

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visita al CEIP Valdáliga - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Valdáliga firmarán un convenio de colaboración con una financiación 80%-20%, respectivamente, para cubrir el patio de Educación Infantil del CEIP Valdáliga, en Treceño, e instalar nuevas puertas de acceso al colegio.

El consejero del ramo, Sergio Silva, ha visitado el CEIP y ha mantenido un encuentro con el alcalde, Lorenzo González, y el equipo directivo para conocer de primera mano la realidad del centro y sus proyectos educativos.

En este sentido, ha informado del acuerdo que próximamente suscribirán la Consejería y el Ayuntamiento para dar respuesta a dos demandas trasladadas por el centro educativo, cuya inversión ronda los 40.000 euros.

La primera actuación consistirá en la ejecución de una cubierta en el patio de Infantil, un espacio anexo a la nueva aula puesta en marcha en enero de 2025 con una inversión de 34.741 euros de la Consejería. Esta mejora permitirá ampliar las posibilidades de uso de la zona exterior y ofrecer al alumnado una mayor protección frente a las inclemencias meteorológicas, ha indicado el Gobierno.

Además, se acometerá la sustitución de las dos portillas metálicas de acceso al recinto escolar, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad del centro y facilitar la entrada y salida de alumnado, familias y personal educativo.

En noviembre de 2024, parte de la cubierta de uno de los edificios del centro educativo se desplomó, por lo que Educación acometió la obra de rehabilitación mediante procedimiento de urgencia, por valor de 94.000 euros. "Ahora volvemos a hacer un esfuerzo inversor importante para seguir mejorando un centro educativo del ámbito rural. Al final serán casi 200.000 euros invertidos en infraestructuras educativas en Valdáliga, en esta legislatura", ha explicado el consejero.

Silva ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para responder de manera eficaz a las necesidades de los centros educativos y ha reiterado el compromiso de la Consejería con la mejora de las infraestructuras escolares de Cantabria.

También ha puesto en valor la labor desarrollada por el equipo docente y el conjunto de la comunidad educativa del CEIP Valdáliga, subrayando el papel fundamental que desempeñan los centros rurales en la vertebración del territorio y en la prestación de un servicio educativo de calidad y cercano a las familias.