Educación y Fundación Dádoris impulsarán la carrera académica de alumnado brillante con dificultades socieconómicas

El consejero de Educación, Sergio Silva, recibe a representantes de la Fundación Dadoris. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y la Fundación Dádoris han acordado colaborar para impulsar el potencial académico de alumnado académicamente brillante que atraviesa dificultades socieconómicas.

Esta colaboración se ha establecido en una reunión celebrada entre el titular de este departamento, Sergio Silva, los fundadores y directores del área de Promoción y Desarrollo de la Fundación Dádoris, Juan Carlos Gómez y Loreto Martín, ha informado este lunes el Gobierno.

La Fundación Dádoris es una institución sin ánimo de lucro que lleva trabajando hace una década para impulsar la carrera profesional y la formación académica de alumnado de los últimos cursos de Bachillerato y de Ciclos de FP, con dificultades por cuestiones socioeconómicas (dentro del umbral de pobreza 1, según los criterios de clasificación establecidos por la Administración) para acceder a la universidad o a estudios de postgrado, a pesar de su brillante rendimiento académico.

El apoyo se materializa a través de ayudas para el alojamiento o con el pago de la matrícula, además de con otra serie de actividades complementarias vinculadas a la formación más integral en el ámbito de los idiomas, viajes internacionales, actividades culturales o la realización de prácticas en empresas.

Para Silva, se trata de una oportunidad para difundir este programa en Cantabria, donde hasta el momento no se ha seleccionado a ningún alumno, al objeto de ofrecer oportunidades laborales y de formación a los estudiantes desfavorecidos.

El consejero ha asegurado su apoyo para dar a conocer esta actividad, cuyo programa para el curso 2027-2028 permanecerá abierto hasta el mes de febrero, tanto en los centros educativos como en la Comisión o los Comités de Directores, para informar a los posibles candidatos y sus familias.

Finalmente, el consejero de Educación ha felicitado a los miembros de la Fundación Dádoris, más de 200 profesionales de éxito de distintos ámbitos profesionales en su mayor parte jubilados, que realizan esta labor altruistamente.

Esta fundación también cuenta con partners, como entidades financieras, empresas de servicios, sindicatos o universidades, que ofrecen su soporte para desplegar sus programas y actividades.

A lo largo de su trayectoria ha otorgado 350 premios por importe de 1,7 millones de euros. En el curso 2024-2025 concedió ayudas a 77 jóvenes de 14 comunidades autónomas, de los que el 60% son mujeres.