Educación invertirá 1,3 millones de euros en la ampliación del IES Marismas de Santoña

Mejorará los espacios destinados a la familia sanitaria de FP y dará respuesta a las necesidades de aulas en Bachillerato SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha anunciado la licitación de la obra de ampliación del IES Marismas de Santoña, por importe de 1,3 millones de euros, y cuyo plazo de recepción de ofertas permanecerá abierto hasta el 12 de octubre.

En el transcurso de una visita realizada este miércoles al centro educativo, Silva ha asegurado que se trata de una obra "muy demandada" hace casi una década, que se quedó desierta en 2024 cuando se licitó por un millón de euros, por lo que la oferta de licitación se ha incrementado un 30%.

El consejero ha explicado que con esta obra se pretende mejorar el ámbito de la familia profesional sanitaria con la dotación de espacios destinados a acoger talleres para el Ciclo de Auxiliares de Enfermería. Además, permitirá absorber las necesidades de espacios y aulas destinadas a Bachillerato.

Acompañado por la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, el alcalde de Santoña, Jesús Gullart y diversos miembros del equipo directivo del centro, encabezados por su director, Luis Antonio Martín, el consejero ha visitado las instalaciones del instituto y ha inspeccionado los espacios que albergarán las nuevas infraestructuras.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Para abordar esta actuación se plantea la ejecución de un nuevo edificio de dos plantas con una superficie total de 824 metros cuadrados, anexo al gimnasio por el norte y comunicado con él.

Se ejecutarán dos talleres de atención socio-sanitaria de 150 metros cuadrados cada uno; dos aulas de 50 metros cuadrados; dos despachos y sus servicios anexos que incluirán aseos, almacenes o espacios de circulación, entre otros.

Además, el acceso al edificio se realizará por un porche cubierto de 102 metros cuadrados. Para ello se intentará ocupar la menor superficie de parcela, al ser ésta de reducidas dimensiones, unos 7.200 metros cuadrados aproximadamente, con el fin de seguir disponiendo de una pista deportiva exterior. Las actuaciones previstas incluyen la eliminación de la pista actual y la construcción de una nueva en la zona más al norte de la parcela.

El IES Marismas de Santoña cuenta con algo más de 500 alumnos y un claustro de 60 profesores. Forma parte del programa Erasmus+, el Programa de Refuerzo Educativo y el Programa en Educación Bilingüe.