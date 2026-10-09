Educación publica la convocatoria de estancias formativas para el profesorado de FP

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SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, a través de a Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, ha publicado la convocatoria de estancias formativas dirigidas al profesorado que imparte docencia en las diferentes ofertas de FP del sistema educativo en centros sostenidos con fondos públicos de Cantabria.

La convocatoria regula la realización de estancias formativas en empresas, instituciones, centros de FP y centros de excelencia, con el objetivo de favorecer la actualización científico-técnica del profesorado, reforzar la relación entre los centros educativos y su entorno productivo y promover la innovación y mejora continua de la FP.

Las estancias podrán desarrollarse entre el 2 de noviembre de 2026 y el 30 de julio de 2027, permitiendo al profesorado participante conocer los procedimientos de trabajo, las tecnologías emergentes, los métodos organizativos y las buenas prácticas desarrolladas tanto en el ámbito empresarial como en otros centros educativos, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La convocatoria contempla tres modalidades de estancias formativas. La Modalidad A son estancias formativas en empresas o instituciones radicadas en Cantabria, propuestas por la Consejería de Educación.

Mientras que la Modalidad B son estancias formativas en empresas o instituciones propuestas por el propio profesorado, ubicadas en Cantabria o, excepcionalmente, en provincias limítrofes.

Como novedad, la convocatoria incorpora entre los criterios de valoración la contribución de la estancia a la innovación y actualización de la FP, valorándose las iniciativas relacionadas con cursos de especialización, títulos o módulos optativos de nueva implantación en los centros educativos o proyectos de colaboración con empresas y actuaciones de digitalización, sostenibilidad, internacionalización y actualización curricular.

Y la Modalidad C son estancias formativas en otros centros de FP y centros de excelencia de la región distintos de aquel en el que el profesorado presta servicio.

Se podrán adjudicar hasta 10 plazas en cada periodo de solicitud, con una duración de entre 20 y 40 horas. Las estancias de las modalidades A y B durarán entre 20 y 120 horas y la Modalidad C entre 20 y 40 horas.

La convocatoria establece dos periodos de presentación de solicitudes. Un primer plazo entre el 13 y el 26 de octubre de 2026 y el segundo entre el 5 y el 25 de febrero de 2027.

Podrá participar el profesorado que imparta docencia durante el curso 2026-2027 en alguna de las ofertas formativas de FP del sistema educativo en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma.

Desde la Unidad Técnica de FP se anima a participar al profesorado que imparta cursos de especialización; participe en proyectos de innovación, digitalización, sostenibilidad o internacionalización; esté implicado en la implantación de nuevos títulos, cursos de especialización o módulos optativos; y desee conocer experiencias innovadoras desarrolladas en otros centros de FP y centros de excelencia.

Las estancias formativas constituyen una oportunidad para reforzar la calidad de la FP, favorecer la transferencia de conocimiento entre los centros educativos y el entorno productivo, y contribuir a que el alumnado reciba una formación permanentemente actualizada y conectada con la realidad profesional.

NOVEDADES

Entre las novedades de esta edición destaca la consolidación de la Modalidad C, destinada a la realización de estancias en otros centros de FP y centros de excelencia de Cantabria.

Esta línea, incorporada en el curso 2024-1025, continúa ampliando las oportunidades de intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas entre centros educativos.

Asimismo, la convocatoria incorpora en la Modalidad B nuevos criterios de valoración orientados a impulsar actuaciones vinculadas a los cursos de especialización, la implantación de nuevos títulos y módulos optativos, la colaboración con empresas y los procesos de digitalización, sostenibilidad e internacionalización de la FP.

Por otra parte, se ha renovado el catálogo de empresas e instituciones colaboradoras de la Modalidad A, incorporando nuevas entidades y actualizando la información disponible con el fin de ofrecer al profesorado una oferta más amplia y adaptada a la diversidad de familias profesionales.