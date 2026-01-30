Educación reconoce el valor de la tarea educativa y la "vocación y dedicación" de los docentes

Silva en el acto de reconocimiento a los docentes jubilados el pasado curso - GOBIERNO

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, ha mostrado su respeto y reconocimiento a la tarea docente y ha resaltado la "vocación" y "dedicación" de los profesionales en el ejercicio de su trabajo.

El también responsable de Formación Profesional y Universidades se ha expresado así este viernes, en el acto de homenaje a los 261 profesores y maestros jubilados en el curso 20224-25, celebrado con motivo del Día del Docente en el Paraninfo de La Magdalena en Santander. A la cita han asistido todo su equipo directivo y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

"Se trata de respeto a una vocación, que en algunos casos fue más temprana y en otros más tardía, pero vocación en todo caso", un rasgo sin el que "es difícil llegar a la jubilación", ha asegurado Silva, que ha admitido que "el momento actual no es el mejor para símbolos, ritos o conmemoraciones".

Pero, pese a ello, ha apostado por actos como el celebrado esta jornada, precisamente por lo que conllevan de "demostración de respeto a las personas, a su trabajo y su trayectoria", algo que también forma parte de la educación: "Saber mostrar y reconocer a los demás su esfuerzo y dedicación".

En su alocución, el consejero ha señalado que muchos de los docentes protagonistas de este acto son de los últimos en impartir docencia en el sistema de EGB, BUP y Selectividad, pertenecientes a la generación de la Ley General de Educación.

Docentes, ha apuntado, que han pasado por una "inmensa" cantidad de cambios en unos años, los 80, que ha calificado de "vitales" para la educación de España.

Para el titular de Educación --que ha realizado una reflexión sobre los cambios educativos-- hay varios retos a los que se enfrenta esta tarea en la actualidad que pasan, según ha enumerado, "por la crisis de valores; el relativismo permanente; la crisis del esfuerzo; la externalización de la crianza; el déficit atencional", y sobre los que ha asegurado que es "difícil alcanzar una solución o una receta infalible".

Por eso, ha abogado por "poner luces largas para anticiparse a los retos, algo que suele brillar por su ausencia en política", ha lamentado. Y como respuesta a estos "desafíos", Silva se ha mostrado partidario de llevar a cabo políticas "coordinadas" y "siempre con una mirada a largo plazo".

"Mi agradecimiento infinito por vuestra tarea", ha expresado el máximo responsable de la Consejería del ramo a los docentes, ante los que ha afirmado que "la educación en Cantabria funciona y eso es, en un alto porcentaje, gracias a vuestro trabajo".

TRABAJAR SIEMPRE JUNTOS Y NUNCA CONTRA NADIE

Además, Silva ha alentado a todos los miembros de la comunidad educativa a trabajar "juntos, nunca en solitario y, sobre todo, nunca contra nadie".

Y ha asegurado además que desde su departamento se ha respaldado "la escucha y la adopción de decisiones en base a datos y no opiniones".

"Somos el Gobierno de los datos. No podemos planificar por apetencias personales, creo que lo hemos demostrado y no es sencillo", ha opinado, al tiempo que ha asegurado que en Educación "se sufren muchas presiones para tomar decisiones que no siempre son adecuadas", por lo que ha defendido la toma de aquellas basadas en la evidencia empírica.

DOTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Asimismo, ha puesto el acento en la necesidad de dotar de recursos a la inversión educativa, que en Cantabria sobrepasará este 2026 los 750 millones, así como en potenciar la planificación.

Y como ejemplo de ello se ha referido al refuerzo de la inclusión que desde el Ejecutivo cántabro ha contado con la incorporación de más de 1.000 profesionales en este ámbito durante esta legislatura, "una cifra récord nunca antes conocida" que se verá complementada con la creación de un tercer centro de Educación Especial en Colindres.

Silva ha enumerado otros de logros de los últimos dos años en materia educativa, caso del CITED como nuevo recurso educativo; el refuerzo de la Educación Infantil, con la creación de 50 aulas de 1 años y la figura del maestro y el Técnico de Educación Infantil a tiempo completo; la potenciación del transporte en las etapas postobligatorias; o el despliegue estratégico de la FP a la que hay que añadir los planes estratégicos de salud, plurilingüismo, impulso digital o inclusión.

En cuanto a los retos, ha señalado que los más inmediatos son los relativos a la reducción de la carga burocrática; la digitalización eficiente; el refuerzo de personal administrativo o una evaluación formativa en la que se reduzca la burocracia.

Por último, y como uno de los grandes desafíos, se ha referido a la caída demográfica, que en el periodo 2013-2023 ha supuesto una pérdida del 16% del alumnado, y que en el intervalo 2013-2037 será del 30% del total de estudiantes, con una reducción de alumnado en Primaria del 20% entre 2032-2036 y del 33% en Secundaria en 2039, por ello es necesario "mentalizarse y aprovechar esta situación para mejorar".

ACTO

El acto ha contado con una masterclass a cargo del psicólogo, Ramón Soto, que ha girado en torno a la forma de vivir más plenos y felices; a la que ha seguido el reconocimiento a los docentes jubilados que han recibido una medalla conmemorativa y un ejemplar de la publicación 'Vidas maestras', y en cuyo nombre ha hablado la docente de FP, Rocío Villar, y que ha finalizado con la actuación musical de alumnado del conservatorio 'Jesús de Monasterio".