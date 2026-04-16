Más de 150 estudiantes de 25 centros de Cantabria participan en la XII Feria Científica de la UC

Feria Científica de la UC. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 156 estudiantes de 25 centros educativos de la región han presentado 55 proyectos educativos en la XII Feria Científica de la Universidad de Cantabria, celebrada este jueves en el Pabellón de Deportes de la institución académica.

Los estudiantes han expuesto sus trabajos, elaborados en los últimos meses en el aula junto a sus profesores, siguiendo el método científico y las orientaciones proporcionadas por sus docentes, apoyándose en un póster donde detallan los objetivos, las soluciones científicas y las conclusiones basadas en los datos obtenidos.

Este evento, que promueve la divulgación científica, se realiza en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Santander y El Astillero.

El objetivo es impulsar la vocación investigadora y el pensamiento crítico desde edades tempranas, ha indicado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

De este modo, se persigue despertar entre el alumnado su curiosidad por la ciencia, además de adquirir espíritu crítico y potenciar las vocaciones por este tipo de materias.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha participado en la entrega de premios, en un evento que ha vuelto a atraer a un gran número de visitantes.

El jurado, formado por investigadores de la UC y de sus institutos mixtos de investigación, han valorado los proyectos científicos de los estudiantes preuniversitarios.

Los criterios de valoración abarcaron la originalidad, la fundamentación científica de las soluciones propuestas y la calidad de la presentación y el póster.

La evaluación se ha realizado teniendo en cuanta la edad de los participantes, agrupados en dos rangos: Científicos Júnior, con edades entre los 7 y los 14 años, y Futuros Investigadores, entre 15 y 18 años.

GANADORES

El concurso se divide en categorías, que incluyen Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Experimentales, Ciencias Humanas y Sociales, y tres menciones especiales que abarcan materias como Océanos, Eclipse y Europa-EUNICE.

En concreto, en la categoría de Científicos Júnior los centros premiados han sido el CC Castroverde en el ámbito de Ciencias de la Naturaleza, el IES Alisal en Ciencias Experimentales y el CC Sagrada Familia en Ciencias Humanas y Sociales.

Respecto a Futuros investigadores, en Ciencias de la Naturaleza el premio ha sido para el CC Sagrada Familia, en Ciencias Experimentales el IES Santa Clara se ha alzado con el triunfo y en Ciencias Humanas y Sociales ha ido a parar al IES Marqués de Manzanedo.

La Mención de Océanos ha recaído en el CC Sagrada Familia (Científicos Júnior) y el colegio San José-Niño Jesús (Futuros Investigadores); la relativa a Eclipse ha sido para el CEIP Marqués de Estella (Científicos Júnior) y colegio Puente (Futuros Investigadores). Y la mención Europa- UNICE en la categoría Científicos Júnior ha correspondido al CC Torrevelo y el IES Valentín Turienzo ha sido galardonado en la categoría Futuros Investigadores.

Además, el proyecto presentado por el IES Santa Clara, fuera de las categorías, ha recibido el reconocimiento al proyecto más votado por otros centros.

Los premios han consistido en colecciones de libros y cómics de divulgación científica y vales por visitas guiadas a laboratorios e institutos de investigación de la UC, así como juegos de mesa vinculados al ámbito europeo y entradas de cine en VOSE sobre valores europeos, fomentando así el interés por la ciencia.