La muestra 'Ecosistema FP Cantabria 2026' reunirá a más de 50 centros educativos y 27 stands

La muestra 'Ecosistema FP Cantabria 2026' complementará al Congreso Nacional de FP - EMMA PORTILLO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la muestra 'Ecosistema FP Cantabria 2026' reunirá a más de 50 centros educativos de la región y 27 stands, y espera la "ambiciosa" asistencia de unos 10.000 visitantes.

Además, cobrará un significado especial al coincidir con el XII Congreso Nacional de Formación Profesional, organizado por FPEmpresa y CaixaBank Dualiza, ya que ambos tendrán lugar en Santander los días 7 y 8 de mayo.

El Palacio de Exposiciones y Congresos albergará la muestra, mientras que el Palacio de Festivales de Cantabria celebrará el Congreso, que espera la presencia de en torno a 1.500 equipos directivos de centros educativos de toda España.

De este modo, Santander se convertirá en el "epicentro" de la Formación Profesional a nivel nacional, "demostrando una vez más que la FP de Cantabria juega en primera división".

Así lo ha afirmado el consejero del ramo, Sergio Silva, este miércoles, durante la presentación de la muestra, que ha tenido lugar en la sede de CEOE-CEPYME, junto al director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, Emilio Cuadrado, y al presidente de la patronal, Enrique Conde.

Este evento busca reforzar su papel como punto de conexión entre centros educativos, empresas, docentes, estudiantes y familias, al favorecer el conocimiento de las oportunidades que ofrece la FP.

27 STANDS Y 50 CENTROS

En total, la muestra tendrá 27 stands, con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Programas de Necesidades Especiales (NEE); y ofrecerá talleres sobre actividad equina, energías renovables o digitalización, entre otras propuestas. También, participarán más de 50 centros educativos y un total de 33 entidades colaboradoras.

La Consejería espera recibir la "ambiciosa" cifra de 10.000 visitantes, según su titular.

Asimismo, durante el evento, reconocerá por primera vez a 21 compañías y organismos de Cantabria con el sello Empresa Colaboradora de FP Dual por su compromiso con la formación del alumnado, la calidad en los procesos formativos y su implicación activa en el desarrollo del talento joven.

En la muestra, el Gobierno regional presentará su oferta formativa para el ejercicio 2026-2027 de 154 ciclos y 19 cursos de especialización, que dispondrán de más de 20.000 plazas, divididas en 24 familias profesionales.

Se trata de la oferta "más alta de la historia y al nivel de comunidades autónomas que nos doblan en población", ha dicho Silva, quien ha destacado el papel "estratégico" de la FP en el actual contexto económico y su contribución a la mejora de la empleabilidad y la competitividad del tejido productivo regional. .

Por su parte, Conde ha señalado la importancia de la implicación "creciente y directa" de las empresas en el sistema de FP, "no solo como empleadoras, sino también como agentes formadores". Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con la Consejería como una alianza "estratégica, necesaria y plenamente alineada" con los retos del tejido productivo, y que "está dando resultados muy positivos".

Por otro lado, Cuadrado ha apuntado que la nueva FP "necesita empresas que no solo contraten, sino que también participen activamente en la formación del talento. Abrir sus puertas a los estudiantes es invertir en competitividad, en talento y en futuro".