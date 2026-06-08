La nueva cubierta del salón de actos del CEIP Pintor Agustín Riancho de Alceda se podrá utilizar el próximo curso

Silva visita el CEIP Pintor Agustín Riancho de Alceda - GOBIERNO

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha invertido 246.204 euros en las obras de sustitución de la cubierta del salón de actos del CEIP Pintor Agustín Riancho de Alceda (Corvera de Toranzo), a la que se podrá dar pleno uso el próximo curso.

Así lo ha informado este lunes el consejero de Educación, Sergio Silva, que ha destacado que se trata de una actuación "muy demandada" que permitirá recuperar un espacio utilizado por este centro y por el IESO Vega de Toranzo.

Acompañado por la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, y la alcaldesa del municipio, Mónica Quevedo, así como los equipos directivos de ambos centros, el titular de Educación ha inspeccionado los trabajos realizados en esta infraestructura de 300 metros cuadrados, que se emplea como salón de actos y complementa las labores de espacio destinado a Educación Física, especialmente, entre el alumnado del colegio.

Según ha explicado Silva las deficiencias existentes han mantenido el espacio no operativo durante cerca de tres años, por lo que ha valorado la decisión de la Consejería de acometer su reparación, una demanda que fue trasladada al Ejecutivo autonómico en la visita al centro que realizó el consejero en 2024, con motivo de su 25 aniversario.

Las obras permitirán cumplir con las exigencias de aislamiento e impermeabilización, eliminando los problemas de humedades y desprendimientos en la antigua cubierta y la fachada del edificio que se encuentra ubicado en un edificio anexo a los centros educativos.

A su vez, se ha ejecutado la sustitución de la cubierta para el aparcamiento de bicicletas, adosado a la fachada, que se encontraba en un estado de deterioro muy avanzado.

VIABILIDAD DEL CICLO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

De igual modo, el consejero ha afirmado con respecto a la viabilidad del ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, que se imparte en el centro desde hace cinco años, que se va a seguir ofertando este curso 2026-2027, pese a que este año ha habido "muy poca matrícula", para ver "cómo van las cosas y tomar una decisión respecto al próximo curso", al objeto de trabajar por un itinerario "que tenga sentido para la comarca y que sea más estable".

"Este ciclo mantiene un nivel de matrícula muy bajo de manera estable y esta situación nos preocupa", ha reconocido, por lo que desde la Dirección General de FP se han propuesto alternativas para "estudiar a medio plazo la creación de un itinerario formativo que parta enseñanza de grado básico, de interés para el alumnado que acaba Secundaria y que tenga continuidad lógica con sus estudios".

El consejero ha reiterado su apuesta por la escuela rural, y en esta línea de actuación, ha señalado que no son comparables los números de matriculación del ámbito rural con los del entorno urbano, a pesar de lo cual ha señalado que su departamento ofrecerá este curso otra posibilidad a este ciclo para ver su evolución y determinar si es posible su permanencia o es mejor optar por otra familia profesional con mayor estabilidad.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido al departamento que dirige Silva la inversión realizada en la cubierta y ha mostrado su reconocimiento a Silva por su apuesta para mantener el ciclo de FP de Informática en el IESO Vega de Toranzo, que complementa la oferta educativa de FP en el centro, permitiendo al alumnado que no opta por el Bachillerato, seguir cursando estudios en el municipio sin necesidad de desplazarse.

El CEIP Pintor Agustín Riancho cuenta con 200 alumnos y una plantilla de 23 profesores, mientras que el IESO Vega de Toranzo agrupa a unos 150 alumnos y constituye cabecera de comarca de varios municipios de los valles pasiegos.