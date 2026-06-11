El programa TEI de prevención de acoso se ampliará a la primera etapa de Infantil en los centros de Santander

Jornada de entrega de distinciones a los centros participantes en el programa TEI - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa TEI (Tutoría Entre Iguales) de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar y que implica a toda la comunidad educativa se ampliará a la primera etapa de Infantil en los centros educativos de Santander que lo quieran.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, durante la celebración de una jornada de entrega de distinciones a los centros participantes, que se puso en marcha en el curso 2002-2003 y que actualmente se desarrolla en 25 centros educativos y 51 etapas formativas.

Durante el acto en el Palacio de la Magdalena, en el que ha estado acompañada por el consejero de Educación, Sergio Silva, y de la concejala de Familia, Zulema Gancedo, Igual ha destacado que el éxito de este programa radica precisamente en la implicación de los alumnos y el fomento de la empatía y los valores.

La regidora ha destacado que los niños más mayores son designados como tutores de los más pequeños, y de algún modo, establecen vínculos y responsabilidades "estando atentos a cómo les tratan, si perciben que están aislados o si tienen algún problema".

En este sentido, y ante el éxito obtenido por el programa, la regidora ha anunciado la ampliación del programa a la primera etapa de Infantil, en concreto, a las aulas de 0 a 3 años existentes tanto en colegios como en guarderías o centros infantiles.

Igual ha reconocido el gran trabajo que realizan los alumnos formándose para ser unos buenos tutores y amigos mayores y poder solucionar conflictos, "siendo ejemplo y referente en su labor de escucha y apoyo a los más pequeños".

Pero también ha puesto en valor la labor de los centros, en especial del profesorado, y de las familias, sin las que este programa no sería lo mismo.

Asimismo, ha recordado que Santander recibió en junio de 2022 el premio 'Ciudad TEI', con lo que "fue la primera ciudad en recibir esta distinción, y todo gracias a la colaboración y la implicación de los centros educativos de la ciudad contra la violencia, el maltrato y el abuso escolar".

Finalmente, ha agradecido al Colegio de Psicólogos la colaboración absoluta y el apoyo encontrado, pero sobre todo su trabajo en favor de la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia en los centros escolares del municipio.

Por su parte, Silva, ha abogado por la prevención como pilar fundamental en la estrategia de mejora de la convivencia escolar y ha defendido la apuesta de su departamento por formar en el respeto a la convivencia desde edades tempranas.

"No puede haber buena calidad educativa si no hay buena convivencia", ha afirmado Silva, al tiempo que ha resaltado la importancia de potenciar este clima de convivencia desde etapas tempranas: "sin un entorno de respeto y un clima adecuado no se dan las circunstancias adecuadas".

En su intervención, el consejero ha defendido unos colegios e institutos que constituyan "espacios inclusivos" y en esa tarea ha destacado la contribución del programa TEI, que ha calificado como una "estrategia educativa que funciona y la de mayor implantación en el país", y ha defendido la apuesta de su departamento por la labor preventiva. También ha señalado que la educación emocional es fundamental en el centro educativo que tiene unas tareas que van "mucho más allá de lo curricular".

Y ha señalado que el éxito del programa radica, precisamente, en la implicación del alumnado y la interacción de empatía y valores con un carácter transversal que han permitido alcanzar cifras "totalmente espectaculares" con más de 4.000 centros educativos en toda España y 4 millones de estudiantes que han pasado por este programa. En Cantabria cuenta con 75 centros, casi el 30% de los que hay.

Según ha indicado, la Consejería trabaja en la lucha contra el acoso escolar desde una posición "preventiva", que defiende una educación en valores, con atención especializada, observación permanente de la convivencia y la participación de toda la comunidad educativa.

Y al repasar las medidas adoptadas por su departamento para combatir esta lacra, ha destacado el plan de convivencia en centros escolares; la prestación de apoyo directo a familias, alumnado y profesorado a través de Unidad de Convivencia Escolar o el desarrollo de programas de prevención de bullying, ciberacoso y otras formas de violencia, como 'Valientes' o 'Racing vs bullying', o el programa ZIUR para prevenir la conductas suicidas. A ello se suma el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado y la Convivencia Escolar.

PROGRAMA TEI

TEI se orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias.

Se basa en la tutorización emocional entre iguales y el respeto, la empatía y el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos.

Hay tres equipos de trabajo, investigación y evaluación que tienen como objetivo el desarrollo y la innovación de TEI. Están ubicados en el ICE de la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Alicante.

El programa TEI inició su desarrollo teórico y estructural en el año 1999 a partir de la idea original de Andrés González Bellido, y su aplicación en centros educativos comenzó en el curso 2002-2003.

En la actualidad, en Santander son TEI 25 centros educativos y 51 etapas formativas: colegios Antonio Mendoza, José Arce Bodega, Menéndez Pelayo, Quinta Porrúa, Ángeles Custodios, Kostka, Las Esclavas, San Agustín, Miguel Bravo, Purísima Concepción, San Roque-Los Pinares, Elena Quiroga, Fuente de la Salud, Gerardo Diego, Santa María Micaela, Magallanes, Verdemar, El Sardinero, Obra Social Bellavista Julio Blanco, y los IES Alisal, José María de Pereda, Leonardo Torres Quevedo, Santa Clara, Villajunco y Augusto González Linares.