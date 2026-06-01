El proyecto 'El folclore en los colegios' ha llegado ya a 18 centros en sus tres ediciones

Alumnos del CEIP María Torner de Mompía (Santa Cruz de Bezana) participan en el proyecto 'El folclore en los colegios' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto educativo 'El folclore en los colegios', dirigido por la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos y orientado a preservar, transmitir y enseñar la cultura tradicional cántabra en las aulas, ha llegado ya a 18 centros en tres ediciones celebradas.

Los objetivos de este programa son la recuperación, conservación, enseñanza y mantenimiento de las diferentes manifestaciones de la cultura tradicional de Cantabria que garanticen la protección de los bienes culturales de carácter inmaterial.

Esta iniciativa ha permitido formar nuevos públicos, y descubrir vocaciones y talentos entre los más jóvenes, a la vez que se ayuda a transmitir el legado de la música, la danza y la cultura oral y popular, ha destacado el Gobierno regional, que apoya el proyecto a través de las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Los alumnos aprenden sobre bailes tradicionales (como los picayos), cantos (marzas, canciones de ronda), indumentaria, juegos y tradiciones autóctonas.

En esta actividad han participado alumnos de primaria y secundaria de 18 colegios de diferentes puntos de Cantabria.

De Santander, han participado los colegios Menéndez Pelayo; Quinta Porrúa; San José; Sardinero y el Conservatorio Jesús de Monasterio.

En otros municipios el programa a llegado a los colegios Fray Pablo (Colindres); Fernando de los Ríos, Nuestra Señora de la Paz, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Mies de Vega, de Torrelavega; Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles, Pancho Cosío de Sierrapando, Pintor Escudero Espronceda y Niño Jesús de Praga de Tanos; Los Torreones (Cartes); María Torner de Mompía (Santa Cruz de Bezana), y La Salle (Los Corrales de Buelna) .

Las directoras generales de Cultura, Eva Guillermina Fernández, y de Centros Educativos, Reyes Mantilla, han asistido a una de las clases de este proyecto educativo en el CEIP María Torner y han reiterado su apoyo al programa.

Ambas directoras han coincidido en señalar la importancia de estas propuestas y han defendido que "acercar nuestras tradiciones a los jóvenes es asegurar su continuidad en el tiempo".

Asimismo, han destacado que el entorno educativo es clave para despertar el interés por la cultura propia.

Tanto para Fernández como para Mantilla impulsar el folclore en las aulas "contribuye a formar ciudadanos más conscientes, comprometidos y conectados con su entorno cultural".

En esta ocasión, los alumnos de primero de Primaria de este centro de Mompía han interpretado el baile del 'Pingaju' , y los de tercero, el 'Pericote' de Liébana. Anteriormente, han asistido a clases sobre cultura, tradiciones, costumbres y folclore de la región.