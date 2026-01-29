Silva celebra los datos que sitúan a Cantabria a la cabeza de las ccaa con menor tasa de abandono escolar

Archivo - Cantabria a la cabeza de las ccaa con menor tasa de abandono escolar - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha celebrado los datos que sitúan a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar de todo el país.

Según la Encuesta de Población Activa de 2025, publicada el pasado martes, la Comunidad Autónoma presenta una tasa de abandono educativo temprano del 8,9 por ciento, lo que la sitúa solo por detrás del País Vasco (3,6%) y Navarra (7,8%), una cifra que, en su opinión, vuelve a poner de manifiesto "la buena salud" del sistema educativo regional. En 2024 la comunidad ocupaba la segunda posición con un 5,5%.

Tal y como ha manifestado este jueves en un comunicado, el dato consolida a Cantabria como "uno de los mejores sistemas educativos del país", y se convierte en un "dato identitario" propio de nuestra educación.

"Quizás sea el dato más importante para un sistema educativo en términos generales, incluso por encima de datos relativos a inversión educativa o ratios", ha afirmado.

Para el titular de Educación mantener a los jóvenes en las aulas el mayor tiempo posible redunda en mayores oportunidades de futuro para su vida, una situación que, a su juicio, responde a la variada oferta educativa existente y a su "óptima distribución" por toda la geografía regional, "especialmente en lo relativo a FP, escuela rural y estudios universitarios".

En este punto, Silva ha destacado que Cantabria cuenta con 150 títulos en oferta en 24 de las 26 familias profesionales existentes, una propuesta educativa que en el ámbito universitario suma los 30 títulos que ofrece la Universidad de Cantabria y los 15 de UNEATLÁNTICO, y que es "superior a la de comunidades autónomas con el doble de población".

En definitiva, para el consejero, "Cantabria se consolida como ejemplo de calidad educativa" al ocupar el tercer puesto con menor abandono escolar y el primero del país con la ratio más baja en lo relativo a alumno por profesor (9,1).

"Para que esto siga así todos debemos de cuidar lo que tenemos", ha sentenciado.

El abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos. Por sexos, la diferencia entre el abandono de los hombres (11,7%) y el de las mujeres (5,7%) en Cantabria en 2025 fue de 6 puntos porcentuales, "muy significativa" y equivalente a diferencia en la media nacional (6,4 puntos porcentuales).

PREOCUPACIÓN POR LA BAJA NATALIDAD

De igual modo, el consejero ha hecho referencia a la preocupación existente a nivel educativo por la baja natalidad que lastra la población en edad escolar de forma "muy importante", y que refrenda el último informe del Consejo Escolar de Cantabria.

En el periodo 2013-2023 la comunidad ha perdido un 16% de alumnado y las proyecciones demográficas aseguran que en el intervalo 2013-2037 disminuirán un 30% del total de estudiantes, ha dicho.

Unos datos que reflejan que el valle en Primaria alcanzará, entre 2032-2036, una caída del 20% con respecto a la actualidad; mientras que en 2039 este descenso llegará a Secundaria, con una caída del 33%.

Según ha subrayado, se pasará de 30.000 niños en edad escolar a apenas 23.000 en las etapas iniciales, una disminución que llevará de los 24.000 estudiantes a apenas 16.000, en lo que respecta a Secundaria.

A su juicio, estos datos responden al bajo índice de fecundidad de un 0,97, por lo que es necesario "mentalizarse y aprovechar esta situación para mejorar, no podemos obviarlo porque es a donde nos dirigimos innegablemente".