UNEATLÁNTICO encara su XIII curso como una universidad "joven pero consolidada"

Cuenta con 6.000 alumnos y ofrece 16 grados, 17 másteres y 2 programas de posgrado

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) ha celebrado este viernes su apertura del curso 2025-26, el décimo tercero, que encara como una institución académica "joven pero consolidada" y "un actor protagonista de la realidad educativa, cultural y social" de la región, además de con 6.000 alumnos, 16 grados y 17 másteres y 2 programas de posgrado.

Lo ha destacado así el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, durante el acto oficial de inicio de las clases, en el que ha apostado por trabajar en la "calidad" de las universidades como objetivo prioritario y ha felicitado a UNEATLÁNTICO por su aportación al "ecosistema universitario cántabro" así como por el aumento de la oferta académica, de matrículas y distintos proyectos.

Entre otros, ha citado la segunda Residencia Universitaria -con una inversión próxima a los 30 millones de euros que contribuirá a aliviar el problema de escasez de vivienda para gente joven que afecta especialmente a los estudiantes- o el plan de expansión de instalaciones deportivas.

"Desde el Gobierno de Cantabria se trabaja por mejorar la calidad de nuestras universidades, con convicción y con hechos", ha enfatizado el titular del departamento, que ha puesto de ejemplo los 750 millones de euros dedicados en 2025 a esta materia, casi un 20% del presupuesto regional. En este sentido, ha expresado su confianza en que las cuentas del próximo ejercicio "sean aún mejores".

Silva ha destacado también la colaboración entre universidades, la pública de Cantabria y UNEATLÁNTICO, y ha considerado que "no es una opción", sino "una obligación" que "nos hace mejores, más competitivos".

En esta línea, ha valorado que entre ambas suman más de 17.000 alumnos, 11.000 de los cuales cursan grados, "cifra jamás alcanzada" en Cantabria.

También se ha referido a los cambios universitarios a nivel nacional, con la publicación en 2023 de la LOSU o el decreto que regula los requisitos para la creación de universidades en España, sobre el que ha destacado un informe del Consejo de Estado en el que alerta de la "colisión" de esta normativa con las directrices de Europa y las competencias de las comunidades autónomas españolas, y pone de manifiesto "dudas jurídicas" también suscritas por el Ministerio de Economía.

Entre ellas ha citado aspectos como la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos o el requerimiento de la residencia en España del 75% del profesorado, y ha apuntado al respecto que este tipo de condicionantes no hubieran posibilitado la creación de UNEATLÁNTICO en 2014 y "hoy no estaríamos aquí celebrando estos trece años". Así las cosas, ha abogado por hacer una reflexión profunda sobre los cambios que vive el sistema universitario español.

RETOS

Por su parte, el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, ha señalado como principales retos de la institución el seguir profundizando en la docencia, además de en la investigación y la transferencia.

Ha puesto el acento en la internacionalización, como principal valor de esta universidad con más del 50% de sus estudiantes de grado y posgrado, y la capacidad para retener capital humano al ofrecer titulaciones que no existían hasta este momento en Cantabria y que obligaban a los estudiantes a estudiar fuera de la región.

MEDALLA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

La ceremonia, en el salón de actos del campus, ha contado también con la asistencia del presidente de FUNIBER, Santos Gracia, y la vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Cantabria, Mar Marcos, además de la rectora, Conchi López.

El secretario general de la institución, Jesús Peña, ha abierto el acto con la lectura de la Memoria del curso 2024-2025, en el que se consiguió un total de 368 egresados y 1.015 estudiantes realizaron estudios de máster y titulaciones propias en sus aulas. Después, se han concedido los premios extraordinarios a los mejores expedientes académicos de esa promoción.

Seguidamente, el presidente de FUNIBER ha realizado la laudatio con la posterior entrega de la Medalla de la Universidad por parte del rector al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García Fermín -que ha pronunciado la lección inaugural-, y al viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del mismo país, José Antonio Cancel.