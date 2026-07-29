Universitarios critican la decisión de once CCAA de no asistir a la Conferencia General de Política Universitaria

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CREUP lamenta que su ausencia en la reunión impida la aprobación de la financiación del Programa María Goyri

MADRID/SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha manifestado su "profundo malestar" ante la decisión de varias comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, de no asistir a la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, "impidiendo así la aprobación definitiva de la financiación del Programa María Goyri".

Once comunidades autónomas han "bloqueado" la distribución por parte del Gobierno de cerca de 150 millones de euros correspondientes a la financiación de 2026 del programa María Goyri para contratar profesorado ayudante doctor de las universidades públicas, al no asistir a la Conferencia de Política Universitaria convocada este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las comunidades autónomas que pidieron que se retrasase la Conferencia de Política Universitaria debido a los incendios forestales, y que finalmente no han participado, han sido Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares.

Por su parte, la Región de Murcia había confirmado su asistencia y no se ha conectado a la reunión, convocada de manera telemática y presidida por el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, mientras que Aragón no había confirmado su asistencia y tampoco se ha conectado.

La decisión de estas comunidades de no asistir ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo para repartir los fondos, ya que el reglamento de la Conferencia establece que, para constituir de forma válida el pleno, se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas.

En este contexto, desde CREUP han señalado que "resulta especialmente incomprensible que esta situación se produzca cuando el acuerdo ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la propia Conferencia y únicamente quedaba su ratificación formal".

Para la organización estudiantil, la ausencia de varias comunidades autónomas "ha dejado bloqueados unos fondos esenciales para financiar la contratación de más de 3.500 profesores y profesoras en las universidades públicas".

"Nos resulta difícil entender que no haya sido posible por parte de las consejerías competentes en universidades dedicar apenas media hora a una reunión telemática para ratificar un acuerdo que ya contaba con el consenso de todas las administraciones. Más aún cuando ni siquiera era imprescindible la asistencia de los propios consejeros y consejeras, al poder delegar su representación", ha lamentado.

CREUP considera que las consecuencias de esta decisión "no recaen sobre las administraciones, sino sobre las universidades públicas y toda su comunidad".

Así, ha advertido de que "la paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso".

"Si este bloqueo se mantiene, las universidades podrían verse obligadas a asumir con sus propios presupuestos unos costes que corresponden a las comunidades autónomas o, por el contrario, retrasar o paralizar contrataciones imprescindibles para garantizar una docencia de calidad. Esta situación se suma a la crónica infrafinanciación que sufren gran parte de las universidades públicas, especialmente en aquellas comunidades autónomas que hoy han decidido no acudir a la sesión de la Conferencia, suponiendo un nuevo golpe al sistema público universitario", han agregado los universitarios.

La organización cree que es "inaceptable" que una cuestión "tan relevante" para el futuro de la universidad pública reciba un tratamiento "tan poco prioritario".

"La contratación de miles de profesores y profesoras afecta directamente a la calidad de la enseñanza y a la capacidad de las universidades para seguir prestando un servicio público de calidad. El estudiantado no puede ser quien pague las consecuencias de bloqueos injustificados por parte de algunas comunidades autónomas. Las universidades necesitan estabilidad y certidumbre, no bloqueos que comprometan su funcionamiento y trasladen la incertidumbre a quienes estudian y trabajan en ellas", ha concluido CREUP.