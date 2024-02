El 112 coordinó más de 80.000 intervenciones de emergencia en 2023, un 5% más

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria atendió el pasado año casi 318.000 llamadas y coordinó 80.012 intervenciones de emergencia, un 5 por ciento más.

En concreto, el 112 atendió en 2023 un total de 317.964 llamadas, 871 al día, de las que casi la mitad (145.635) fueron de emergencia, 399 diarias, un 0,5% más. Estas llamadas recibidas derivaron en la gestión por parte del 112 de esas 80.012 intervenciones de emergencia, lo que suponen 219 al día.

Por tipología de incidencias, las sanitarias fueron las más numerosas con 24.898 contactos, seguidas las que tuvieron que ver con tráfico y circulación (19.472); requerimientos de seguridad ciudadana (15.333); medio ambiente y fauna, que incluye la retirada de nidos de avispa asiática (8.432), accidentes de diversa tipología y rescates (1.955); incendios urbanos (1.380), e incendios forestales (1.214).

Del total de emergencias gestionadas desde el 112, en 2.413 ocasiones --número similar al de 2022-- se requirió la intervención de bomberos del propio Servicio de Emergencias de Cantabria, siendo el parque de bomberos autonómico ubicado en Laredo el que inteevino en un mayor número de ocasiones.

Las salidas más habituales de los efectivos del 112 fueron la atención de incendios (infraestructuras, vegetación, forestales...); accidentes de tráfico; actuaciones de salvamento y rescate; saneamiento de edificaciones dañadas; dispositivos preventivos, o eliminación de velutinas.

Por su parte, el equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria fue movilizado por el 112 el pasado año en 284 ocasiones, un 18,6% menos que en 2022, volviéndose a registros más normalizados.

De estas movilizaciones, 70 se produjeron para efectuar rescates en mar, costa y playa; 63 en zonas de montaña; 36 para apoyar labores de extinción de incendios; nueve para evacuaciones sanitarias urgentes, y 43 se agrupan en la categoría definida en los registros del 112 como 'otros' que engloba búsquedas, espeleosocorro, revisión aérea de terrenos tras catástrofes como incendios o inundaciones, etc.

Respecto de las 36 misiones aéreas efectuadas en la lucha contra el fuego, ocho se realizaron con el helicóptero de rescate Delta Romeo y 28 con la aeronave de apoyo Maya Dama. Esto supuso un incremento de la actividad en forestales de un 11,2%, en un año, ha recordado la consejera, "en el que vivimos dos importantes oleadas en febrero y marzo, con un saldo, este último mes, de más de 300 fuegos registrados".

LAS LLAMADAS

Además de las llamadas de emergencia al 112, hubo otras llamadas que no requirieron la gestión de emergencias (172.329). De ellas 43.065 fueron informativas y el resto fueron no operativas, es decir, aquellas en las que tras descolgar no se establece contacto, o las maliciosas, correspondientes con bromas o mal uso del teléfono 112, tipología esta última que bajó.

Sí hubo un "importante aumento" del otro bloque, el de llamadas huecas o vacías de contenido que asciende un 78%, con 54.691? registros más que el año anterior, lo que incrementó la actividad global del 112 en un 15% hasta las ya mencionadas 317.964 llamadas recibidas, un aumento también detectado a nivel nacional y que se ha atribuido a una actualización de teléfonos Android, en la que ya trabajan los operadores para revertir la situación.

Por meses, los que más llamadas concentraron fueron junio (28.912) y agosto (35.231), y en los que más incidencias se registraron julio (8.802) y, de nuevo, agosto (9.929), siguiendo la tendencia habitual de mayor actividad en el 112 en los meses de verano, cuando incrementa la población de Cantabria, y se realizan más actividades al aire libre y desplazamientos por carretera.

DÍA EUROPEO DEL TELÉFONO 112

Este balance de datos ha sido ofrecido este viernes por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, quien este viernes ha visitado la sede del 112 con motivo del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias (112) que se celebra el 11 de febrero.

En su visita, Urrutia ha agradecido "la implicación, dedicación y esfuerzo de todas las personas que trabajan para protegernos y atendernos". Además, ha hecho una especial mención a la sala y a los bomberos del 112 que este fin de semana conmemoran el día de un servicio "que se ha demostrado absolutamente esencial".

"Detrás de esos tres números hay unos grandes profesionales, que dan lo mejor de sí mimos los 365 días del año para resolver nuestros problemas (accidentes, asistencias sanitarias, incendios, rescates...)", ha reconocido.

Como ejemplo ha puesto la jornada de ayer, miércoles, en la que la actividad por los adversos activos por viento tanto de la sala del 112 como de los bomberos autonómicos y el resto de cuerpos de emergencias fue "frenética e impecable". "Han estado al pie del cañón cuando los ciudadanos más les necesitaban y han atendido de forma excepcional y profesional todas y cada una de las emergencias que ha acontecido", ha dicho.

MEJORAS EN LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Por otra parte, la consejera ha anunciado que este año va a ser un ejercicio "muy importante" para la gestión de las emergencias en Cantabria que va a estar marcado por una "revolución".

En esta línea, ha indicado que desde el Gobierno de Cantabria se va a continuar apostando por "mejorar del sistema de atención a emergencias", y se está trabajando para incrementar la dotación de recursos humanos y materiales al 112 con acciones como la inclusión en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023 de 10 nuevas plazas de bombero "a las que se sumarán más en la convocatoria de 2024".

También, según ha dicho, se va a dar el impulso de un Plan de inversiones en los seis parques de bomberos autonómicos y se va a llevar a cabo la culminación del traslado de la sede del 112. Además, se están revisando y actualizando protocolos operativos, y mejorando los canales y herramientas de coordinación entre entidades intervinientes.

El germen de este servicio fue aprobado en la Unión Europea en 1991, siendo en 1999 cuando los cántabros comenzamos a utilizar este referente para la atención de todo tipo de emergencias. Desde su implantación, el 112 se ha consolidado año tras año como el teléfono de referencia para los ciudadanos, atendiendo la práctica totalidad de las llamadas de urgencia que se realizan en Cantabria. Es un teléfono gratuito con atención 24 horas los 365 días del año.