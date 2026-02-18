El 112 gestiona 15 incidencias por viento este miércoles

Trabajos de recogida de ramas por el viento - David Zorrakino - Europa Press

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha gestionado, entre las 7.00 y las 19.00 horas de este miércoles, un total de 36 llamadas relacionadas con viento, de las que se han derivado 15 incidencias, la mayoría de carácter leve y que se han resuelto sin daños personales.

En el mismo periodo, se ha registrado un aviso vinculado a fenómenos costeros, en una jornada en la que el litoral está en alerta naranja (peligro importante).

Las intervenciones se han distribuido por distintos puntos de la comunidad y han estado motivadas principalmente por obstáculos en calzada, caída de ramas y árboles, contenedores desplazados y elementos urbanos con riesgo de caída, así como afecciones puntuales a infraestructuras y al suministro telefónico.

La mayor parte de las actuaciones se han centrado en la red viaria y zonas urbanas, con especial incidencia en municipios como Santander y Torrelavega, según ha informado el Gobierno regional.