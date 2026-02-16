El 112 gestiona 42 incidencias por lluvias en las últimas 12 horas

El 112 Cantabria gestiona 42 incidencias por lluvias en las últimas 12 horas sin daños personales - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha gestionado, entre las 7.00 y las 19.00 horas de este lunes, un total de 93 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias, de las que se han derivado 42 incidencias, la mayoría de carácter leve y se han resuelto sin que se hayan producido daños personales.

En el mismo periodo, no se han registrado avisos ni actuaciones vinculadas a fenómenos costeros, manteniéndose en cero tanto en el turno como en el acumulado.

Según ha informado el Gobierno, las intervenciones se han distribuido por distintos puntos de Cantabria, con especial concentración en áreas del litoral y valles interiores, y han estado motivadas principalmente por balsas de agua y calzadas inundadas, alcantarillado obstruido, desbordamientos puntuales de ríos y arroyos, desprendimientos y caídas de árboles, así como inundaciones en garajes y viviendas y afecciones puntuales en infraestructuras urbanas, sobre todo en áreas del litoral y valles interiores.