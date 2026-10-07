El 112 gestiona 71 incidencias por las lluvias, con San Roque de Riomiera a la cabeza de España en precipitación

Archivo - Dos personas sujetan un paraguas en Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha gestionado este miércoles un total de 71 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que han caído en la región a lo largo de esta jornada, en la que toda la comunidad ha estado en aviso por precipitaciones.

En este sentido, la localidad cántabra de San Roque de Riomiera encabeza la lista de lugares donde más agua ha caído hoy en España, con 63,6 litros por metro cuadrado, según datos actualizados a las 18.00 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Por este fenómeno, entre las 7.00 y las 19.00 horas, el 112 ha recibido 111 llamadas, de las que se han derivado 71 incidencias.

La mayoría de ellas se han concentrado en localidades del litoral, y se corresponden con la formación de balsas de agua en la vía pública y red viaria; inundación de viviendas, garajes y locales; arquetas levantadas y caída de árboles.

En concreto, entre las 14.05 y 15.40 horas, los incidentes se han concentrado en Santander, tendiendo, posteriormente, a áreas del litoral interior, ha informado el Servicio de Emergencias.

Permanece activo el aviso naranja por lluvias en el centro y el Valle de Villaverde hasta el final del día, y el amarillo en el resto de Cantabria en el mismo periodo temporal.

Además, el litoral tendrá vigente el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos hasta las 21.00 horas.

LÍDER DE LA PRECIPITACIÓN

Junto a San Roque de Riomiera figuran en el ranking de las mayores precipitaciones nacionales Santillana del Mar, que con 53,4 mm ocupa el segundo lugar.

Y en el séptimo se sitúa Sierrapando, en Torrelavega, con 44,8 mm, por detrás de Colunga (51,8), Gijón (50,4) y Piloña (49,8), todos en Asturias, y Soto en León (45).