Cantabria lidera la precipitación acumulada este miércoles en España con 49,4 l/m2 en Santillana

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SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria lidera el volumen de precipitación acumulada este miércoles, 7 de octubre, en toda España, con 49,4 litros por metro cuadrado recogidos en la estación de Altamira, en Santillana del Mar, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 17.00 horas.

La región vuelve a aparecer en quinto lugar, con 44,5 l/m2 en Sierrapando, en Torrelavega, hasta las 17.30 horas, de acuerdo con las cifras de la AEMET, consultadas por Europa Press.

Entre ambas posiciones se sitúan las asturianas de Gijón (48 mm) y Colunga (47.6 mm), en segunda y tercera posición, por delante de los 44.6 mm anotados en Lluc (Escorca), en la isla balear de Mallorca, cuarto lugar.