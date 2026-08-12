El 112 recibe 607 llamadas esta tarde, ninguna por el eclipse, y se desactiva el Platercant

Campa junto al faro de Cabo Mayor con gente observando el eclipse solar total - EP NACHO CUBERO

Cerrados el CECOP y los cinco PMA habilitados en la región por el fenómeno astronómico SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria ha recibido 607 llamadas entre las 15.00 y las 22.00 horas de este miércoles, 12 de agosto, marcado por el eclipse solar total que se ha podido observar en la región, pero ninguna ha estado vinculada con este fenómeno.

Son 52 llamadas más que las recibidas en la misma franja horaria del martes, cuando se registraron 55, y lo que refleja "normalidad", ha indicado el 112.

El evento astronómico se ha desarrollado entre las siete y media de la tarde y las nueve de la noche, y ha alcanzado la totalidad en torno a las 20.30 horas.

Casi tres horas después se ha desactivado el PLATERCANT, a las 23.20 horas, y se han cerrado el CECOP, el Centro de Coordinación Operativa habilitado en la región por el eclipse, y los cinco Puestos de Mando Avanzado (PMA) desplegados para la gestión de la movilidad y las incidencias que pudieran surgir durante su desarrollado en otros tantos lugares considerados preferentes para la observación: Peña Cabarga (dividido en dos por la nula visibilidad en la cumbre, que ha motivado que la mitad se desplace al polígono de Heras), Virgen del Mar, Ajo, Suances y Valderredible.