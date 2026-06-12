Los 128 estudiantes de último año de Medicina de la UC realizan el examen práctico ECOE - UC

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 128 estudiantes de último año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) han realizado esta semana el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), una prueba práctica diseñada para valorar si el alumnado del Grado en Medicina ha adquirido las competencias clínicas necesarias antes de graduarse.

El ECOE se ha realizado en las instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) los días 8 y 9 de junio a lo largo de 11 estaciones que simulan diversas situaciones sanitarias: 3 de Clínica Médica, 2 de Clínica Quirúrgica, 2 de Clínica Psiquiátrica, 2 de Clínica Pediátrica y 2 de Clínica Obstétrica y Ginecológica, con un tiempo limitado de 6 minutos en cada una de ellas.

Además del alumnado, cada día han interactuado en las pruebas 11 médicos y unos 8 pacientes estandarizados, quienes, "junto a los familiares de los pacientes, son fundamentalmente actores profesionales y médicos internos residentes. A veces también tenemos algún paciente real que no le importa intervenir en esta prueba", ha indicado este viernes el decano de Medicina, Samuel Cos.

El ECOE es un método de evaluación de la competencia clínica "con evidencia de validez, objetividad y confiabilidad", ha afirmado, y evalúa diferentes competencias del alumnado: anamnesis (realización de la historia clínica), exploración física, habilidades técnicas y procedimientos, razonamiento clínico y toma de decisiones, interpretación de pruebas complementarias (ECG, radiografías, analíticas, etcétera), comunicación con pacientes y familiares, aspectos éticos y profesionales, trabajo en equipo y seguridad del paciente.

Se trata de una prueba completamente práctica dirigida a la evaluación de habilidades y actitudes ante determinadas situaciones clínicas y equivale al OSCE (Objective Structured Clinical Examination), utilizado internacionalmente.

La Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina, desde 2021, complementa el ECOE con una prueba denominada PVCC (Prueba Virtual Clínica Complementaria), una evaluación nacional que surgió en 2021, durante la pandemia, como una alternativa a la ECOE tradicional y posteriormente se mantuvo como una herramienta adicional de evaluación y se basa en casos clínicos simulados por ordenador.

"En definitiva, la prueba ECOE y la PVCC son importantes porque evalúan no solo lo que el estudiante sabe, sino lo que realmente es capaz de hacer ante situaciones clínicas similares a las que se encontrará como médico residente. Por ello se considera una de las herramientas más válidas para valorar la competencia clínica al final del grado", ha concluido Cos.