Unas 200 personas se concentran en Santander para defender los derechos de las personas sin hogar

Políticas Sociales adquirirá 20 viviendas para poner en

marcha la 'I Estrategia de lucha contra el Sinhogarismo'

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas se han concentrado este mediodía en la Plaza Porticada, convocadas por Cáritas Diocesana de Santander en el Día de las Personas sin Hogar, para denunciar las dificultades continuadas y permanentes que afrontan estas personas a la hora de acceder a los derechos fundamentales. Entre los asistentes, representantes de las instituciones y también de distintas organizaciones sociales que trabajan con este colectivo.

Para Cáritas, el reto de las instituciones de Cantabria para afrontar este problema es "contar con las personas afectadas para establecer planes". "Es un reto muy grande; creo que las instituciones tienen que intentar no alejarse de la ciudadanía, tienen que intentar poner plazos razonbles, una burocracia accesible, que no lo es tanto; tienen que poder entender que hay una brecha digital y no todo el mundo puede acceder a las ayudas por medios telemáticos", ha explicado Olga Martínez, coordinadora del área de acompañamiento especializado en Cáritas Diocesana.

En este sentido, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, que ha asistido a la concentración, ha anunciado que su departamento tiene previsto adquirir, con fondos europeos, 20 viviendas para implantar el modelo 'Housing First' de atención a personas sin hogar y contribuir a erradicar el sinhogarismo en Cantabria.

Álvarez ha explicado que su departamento ha incluido la adquisición de estas viviendas dentro de los programas que se financiarán con los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

Esta medida, ha indicado, forma parte de la 'I Estrategia de lucha contra el Sinhogarismo en Cantabria' que está elaborando su departamento -a través de la Dirección General de Políticas Sociales-, y que cuenta con la participación de las entidades locales de más de 20.000 habitantes y las entidades del Tercer Sector implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL

En el transcurso de la concentración, se ha leído un manifiesto en el que se ha recordado que garantizar la protección social es un derecho fundamental para salir de la situación en la que se encuentran las personas sin hogar. Por eso, se han reclamado medidas para prevenir las situaciones de exclusión social y se ha insistido en la necesidad de poner en marcha políticas públicas que faciliten recursos y herramientas para poder vivir con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente.

Concretamente, a las administraciones públicas se les reclama un parque público de viviendas sociales para personas y familias en situación de sin techo. Desde Cáritas también se considera importante la puesta en marcha de políticas de empleo para personas con difícil acceso al mercado laboral así como el acceso real y gratuito al derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Lo que ese manifiesto ha pedido a los ciudadanos es que superen prejuicios y miedos y se interesen por las distintas situaciones personales y sociales de estas personas para buscar el bienestar general por encima del particular.

La aparición de la Covid-19 ha generado una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social. Según Martínez, "el sistema de protección que existe es muy vulnerable y, para estas personas sin hogar, resulta muy difícil acceder a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, con lo que la falta de oportunidades les asfixia cada día más, impidiendo que puedan salir de su círculo de pobreza. Por eso, es necesario responder sin más dilaciones a los retos que esta emergencia humana nos lanza a todos".

ESTRATEGIA CONTRA EL SINHOGARISMO EN CANTABRIA

En este sentido, las 20 viviendas para personas sin hogar anunciadas hoy por la consejera de Políticas Sociales forman parte de la 'I Estrategia de lucha contra el Sinhogarismo en Cantabria' que está elaborando su departamento.

La primera fase de esta Estrategia, "pionera en Cantabria", ha finalizado en septiembre con un diagnóstico de la situación del sinhogarismo en la comunidad autónoma. Este estudio estima que existen en la región entre 250 y 350 personas sin hogar, y apunta que se trata de un fenómeno fundamentalmente urbano que afecta, mayoritariamente a hombres con una edad cercana a los 30 años.

A raíz de este diagnóstico, recogido en un informe de 45 páginas, la Estrategia a desarrollar se plantea sobre cuatro ejes de actuación con "acciones y objetivos concretos e iniciativas transformadoras" que se están actualmente diseñando.

La consejera ha manifestado que es necesario, por un lado, trabajar en la prevención del sinhogarismo, para lo que es preciso desarrollar protocolos de detección temprana, asistencia y seguimiento de las personas en riesgo de sufrir exclusión residencial; y, por otro, dotar al sistema de recursos para una atención integral a las personas sin hogar.

Dentro de esta Estretegia, la Consejería busca implantar de manera estable el modelo 'Housing first', un innovador programa de atención a personas sin hogar surgido en Estados Unidos.

Según ha explicado la consejera, tradicionalmente la forma de afrontar el sinhogarismo ha seguido un modelo de atención "en escalera". Desde esta óptica, las personas tenían que ir superando pasos progresivamente, poco a poco: de la calle a un albergue, del albergue a un alojamiento temporal y, como último escalón, una vivienda permanente.

Housing First da la vuelta a ese modelo partiendo de la idea de que la vivienda es el primer elemento que ha proporcionarse a la persona sin hogar para, a partir de ahí, comenzar a trabajar en su integración.

DATOS EN CANTABRIA

Según datos de Cáritas, el sinhogarismo en Cantabria, al igual que en el resto del país, es un fenómeno fundamentalmente urbano que en las áreas rurales se concentra en viviendas inadecuadas o inseguras y, aunque los datos reflejan que afecta fundamentalmente a los hombres, hay una realidad cada vez más escondida e invisibilizada de mujeres en la misma situación.

En Cantabria, la mayoría no tiene ingresos regulares y, en caso de haberlos, suelen ser muy bajos (pensiones no contributivas o ingreso mínimo vital, rentas básicas, etcétera). Se calcula además que aproximadamente la mitad de ellos han vivido algún tipo de agresión verbal, física, robo o abuso sexual.

En esta comunidad, las personas de nacionalidad española que no tienen hogar presentan, en su mayor parte, edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, mientras que la población extranjera es más joven, situándose en una franja de edad que abarca entre los 20 y los 30 años.