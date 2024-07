2.500 autobuses y precios desde 5 euros, en el plan de alternativo de Renfe para agosto

(((Atención abonados, se corrige esta información por un error de la fuente informante respecto al número de autobuses. Disculpen las molestias)))

El Gobierno cántabro lamenta la "improvisación" y la "falta de lealtad institucional" al no ser conocedor de los cortes



SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá un plan de transporte alternativo para el mes de agosto, con más de 2.500 trayectos de autobuses y precios desde 5 euros, para hacer frente al corte en la circulación ferroviaria que se llevará a cabo entre el 1 y el 31 de agosto por las obras del AVE de Adif entre Santander y Palencia.

La operadora ha informado en un comunicado de este plan de transporte alternativo para los servicios que se verán afectados en Cercanías, Media y Larga Distancia, y lo ha remitido en el transcurso de la reunión de la Mesa del Ferrocarril de Cantabria que convocó de forma urgente el Gobierno regional el pasado viernes tras conocer "por la prensa" los cortes para el próximo mes, ante lo que ha criticado la "improvisación" del Ministerio de Transportes y le ha pedido "lealtad institucional".

Renfe ha explicado que el corte de circulación por las obras de Adif obliga a la modificación del servicio ferroviario entre los días 1 y 31 de agosto, en los servicios de la línea 1 de Cercanías, entre Santander y Reinosa, y los trayectos de Media y Larga Distancia.

Ha detallado que el plan programado supone el trayecto de 1.550 autobuses para los trenes de Cercanías, 275 para los de Media Distancia y 708 para las relaciones de Larga Distancia durante el mes de agosto.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha este plan alternativo de transporte por carretera para todos los trenes, y hará "ligeros ajustes" en el horario habitual en ambas direcciones para continuar el trayecto con el actualmente ofertado.

Así, ha apuntado que en Cercanías del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander–Renedo; y del 5 al 8 de agosto el trayecto Santander–Torrelavega.

En cuanto a los servicios afectados de Media Distancia, en los que también se hará ajuste horario, del 1 al 31 de agosto se realizará por carretera el trayecto Santander–Valladolid.

Mientras que, en Larga Distancia, Renfe ha detallado que las relaciones Santander–Madrid y Santander-Alicante realizarán transbordo por carretera entre Palencia y Santander del 1 al 31 de agosto. Los horarios en estas conexiones se ajustarán entre 5 y 11 minutos, tanto en sus salidas como en sus llegadas.

El 31 de julio el último tren de Madrid a Santander transbordará entre Palencia y Santander, así como el primer tren del 1 de septiembre entre Santander y Alicante que transbordará entre Santander y Palencia.

Este plan alternativo de transporte supone la circulación de 160 autobuses semanales realizando el recorrido Santander–Palencia, 708 durante el mes de agosto, lo que para Renfe supone una inversión de 345.000 euros, según ha informado la operadora.

Además, Renfe ha señalado que, con objeto de minimizar el impacto de las alteraciones en el servicio ferroviario regular, se ha optado por establecer una tarifa fija durante el mes de agosto en la relación de larga distancia Santander–Madrid, de 38,15 euros en la tarifa básica y 43,60 euros en Elige.

Asimismo, todos los servicios afectados de Media Distancia también tendrán precios fijos, desde 5,25 euros que será el precio más bajo, para la tarifa del trayecto entre Aguilar de Campoo y Reinosa.

Representantes de Renfe y Adif han dado a conocer este jueves el plan alternativo a los integrantes de la Mesa del Ferrocarril en Cantabria en una reunión convocada de urgencia por el Gobierno regional, que se ha vuelto a quejar de que nuevamente se ha enterado esta mañana de los detalles al publicarse en los medios unas horas antes del encuentro.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha reprochado la "falta de lealtad institucional" hacia el Ejecutivo cántabro --que según ha dicho "hasta algún miembro del PSOE ha admitido"-- y ha exigido que "se le anuncien las cosas" para poder trabajar conjuntamente, en este caso tratándose de un "problema gravísimo" como es que habrá "un mes en el que no vamos a tener tren".

También ha opinado que el plan es "una improvisación total" y considera que se podía haber informado a los viajeros "si ya se sabía desde hace tiempo que había que cortar" el tráfico. "Hay gente que ha comprado un billete para venir Madrid-Santander en el mes de agosto y que le vamos a hacer apearse en Palencia. Eso no es normal, ya pueden bajar los precios a lo que quieran, pero si el medio de transporte no es seguro, la gente que necesita hacer ese transporte no lo va a realizar", ha sentenciado.

El consejero ha reconocido que "se está trabajando muy bien" desde la comunidad con el Comisionado del Plan de Cercanías de Cantabria y hay una relación "excepcional", pero "hay otras cosas del Ministerio que tienen que mejorarse mucho". "Lo que se ha hecho estos días dista mucho de aquello que al Gobierno de Cantabria nos gustaría", ha incidido tras señalar que cree que los representantes de este departamento "han entendido nuestra postura".

REIVINDACIONES EN MATERIA FERROVIARIA

"Exigimos claramente lealtad institucional, que se nos anuncien las cosas y trabajar conjuntamente", ha insistido el consejero en declaraciones a los Medios antes de terminar la reunión, en la que también ha aprovechado para reiterar las reivindicaciones de Cantabria al Estado en materia ferroviaria, como el tren Santander-Bilbao, cuyo estudio informativo "hace más de un año que tenía que estar" pero "seguimos sin saber nada", o el tramo del AVE entre Alar del Rey y Reinosa, del que ha criticado que "no se pueden estar 38 meses redactando el proyecto" como marca el concurso.

Además, ante las recfientes noticias que apuntan a que el AVE llegará tres años antes de lo previsto a Reinosa, ha advertido que lo hará cuando el municipio "tenga su estación de AVE operativa", y con los proyectos que están ahora licitándose, "en un mínimo de cuatro años no va a haber ni una sola obra" en ese tramo. "Eso se arregla con voluntad política", pero "no la encuentro por ningún sitio", ha apostillado Media.

Entre otros asuntos, el titular de Fomento también ha pedido avanzar en la duplicación de vía entre Torrelavega y Santander, en la inclusión de Cantabria en la Red Transeuropea de Transporte, en los soterramientos de Torrelavega y Santanter o la estación intermodal para el polígono de La Pasiega.

"Va pasando el tiempo y las obras no se ejecutan". "Cuando llegue la campaña electoral vendrán las prisas", ha advertido Media, que también ha preguntado en la reunión por el nuevo material rodante comprometido con la comunidad, donde viajar en tren "se ha convertido en un suplicio. Raro es el día que no falla alguno".

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha manifestado que las afecciones en el tráfico ferroviario en el mes de agosto se deben al "impulso" que están teniendo las obras tanto en la red de Cercanías como en la alta velocidad.

"Hay afecciones, pero hay soluciones", ha destacado la delegada en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que ha puesto en valor el plan de transporte alternativo de Renfe ante un mes de agosto que, ha destacado, "va a ser intenso en ejecución de obras" en la red ferroviaria cántabra.

Y es que "el impulso al plan de cercanías y a la alta velocidad para Cantabria sigue muy vivo", ha ensalzado Gómez de Diego, que ha apuntado a que, de enero a junio, Adif ha licitado entre obras y proyectos para la comunidad autónoma más de 36 millones y ha realizado contrataciones de obras en ejecución por más de 13 millones de euros.