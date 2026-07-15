La 27ª Feria Desembalaje Cantabria reunirá en Torrelavega a 95 expositores nacionales e internacionales

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 27ª Feria Desembalaje Cantabria reunirá en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, del 7 al 9 de agosto, a 95 expositores y anticuarios nacionales e internacionales.

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Comercio, Turismo y Ferias, Cristina García Viñas, han presentado la nueva edición de la feria, que permanecerá abierta durante las tres jornadas, de 11.00 a 21.00 horas, y ofrecerá a los visitantes una amplia selección de antigüedades, piezas de decoración, objetos vintage, artículos de coleccionismo, mobiliario, moda y otros elementos singulares para diferentes gustos y presupuestos.

López Estrada ha agradecido a Llobregat Serveis Firals y, de manera especial, a Josep María Camps, la confianza depositada en la ciudad durante estos 27 años. "Mantener durante 27 ediciones consecutivas una feria de estas características en Torrelavega demuestra la fortaleza de un proyecto plenamente consolidado y la excelente colaboración entre la organización y el Ayuntamiento", ha destacado, al tiempo que ha agradecido a Camps y su equipo "seguir apostando por nuestra ciudad y contribuir a que Torrelavega sea hoy un referente para los amantes de las antigüedades, la decoración, el coleccionismo y el vintage".

Asimismo, ha señalado que el Desembalaje "es mucho más que una feria comercial", ya que cada edición genera un importante movimiento de visitantes que repercute positivamente en el comercio, la hostelería y el sector hotelero de la ciudad.

En el mismo sentido, la concejala ha subrayado que el Desembalaje "forma parte de la identidad ferial de la ciudad y contribuye a reforzar la programación estival con una propuesta consolidada y de calidad que atrae a miles de visitantes en cada edición".

Camps ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha destacado que el Desembalaje de Cantabria representa "la oportunidad de conectar de manera excepcional con el público que está en la comunidad", una de las razones por las que la organización continúa apostando por Torrelavega como sede del certamen.

EXPOSITORES DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL

Los 95 expositores participantes llegarán desde numerosos puntos de España, entre ellos Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y La Rioja, además de contar con profesionales procedentes de Francia y Portugal, lo que refuerza el carácter nacional e internacional del evento.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de antigüedades, mobiliario, piezas de decoración, cerámica, iluminación, textiles, libros, juguetes antiguos, objetos industriales, artículos vintage y de coleccionismo, con propuestas adaptadas tanto a coleccionistas como al público general.

Camps ha destacado que "es gratificante comprobar cómo, edición tras edición, el número de visitantes continúa creciendo, el esfuerzo de los expositores por presentar sus mejores piezas se supera constantemente y la elevada demanda reflejada en la lista de espera permitiría incluso doblar la superficie expositiva"; una evolución que refleja la consolidación del Desembalaje Cantabria como una de las grandes citas nacionales del sector.

Además de su oferta comercial, la feria pone en valor la reutilización y recuperación de objetos, contribuyendo así a fomentar un modelo de consumo más sostenible mediante la conservación y puesta en uso de piezas con historia.

TALLERES GRATUITOS Y SORTEO

La programación se completará con talleres gratuitos de restauración, impartidos por Lakeone, en los que los participantes podrán conocer técnicas para recuperar y transformar muebles y objetos antiguos. Las plazas serán limitadas y requerirán inscripción previa por Internet.

Asimismo, entre los visitantes se realizará el sorteo de una antigüedad. El recinto dispondrá también de cafetería, servicio de transporte de piezas, posibilidad de pago con tarjeta, será completamente accesible y permitirá el acceso con animales de compañía.

El precio de la entrada será de 7 euros en taquilla y de 6 euros mediante compra anticipada online.

López Estrada y García Viñas han animado a vecinos y visitantes a acercarse al Mercado Nacional de Ganados para de la feria.