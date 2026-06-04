Los 274 vocales de la PAU trabajan ya en la corrección de los 17.483 exámenes de la convocatoria ordinaria

Archivo - Alumnos y profesores durante el primer examen de la PAU en foto de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los exámenes de Dibujo Técnico II, Griego II, Historia de la Música y de la Danza y Movimientos culturales y artísticos han sido los últimos en realizarse de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Cantabria, en su convocatoria ordinaria, a la que estaban convocados 3.443 estudiantes, y los 274 vocales de la PAU trabajan ya en la corrección de los 17.483 exámenes que se han realizado desde el martes.

Así lo ha informado este jueves la Universidad de Cantabria (UC), que ha precisado que las asignaturas de Inglés y Lengua Castellana y Literatura II son las que han concentrado el mayor número de examinados: 3.175 en la primera y 3.153 la segunda.

Las calificaciones provisionales se conocerán el día 12 de junio, en el Campus Virtual de la Universidad de Cantabria. Posteriormente, se abrirá el plazo para solicitar, también a través del mismo sistema, la revisión de las calificaciones obtenidas, que se extenderá del 15 al 17 de junio.

Una vez finalizado el proceso de revisión, el 24 de junio se publicarán las notas definitivas, dando así por concluido el proceso de la convocatoria ordinaria.

Según su centro de procedencia, el alumnado ha realizado las pruebas de acceso a la universidad en 15 sedes (más el Aula Hospitalaria) repartidas por diferentes puntos de Cantabria.

ACLARACIÓN SOBRE EXAMEN DE BIOLOGÍA

La Comisión Organizadora de la PAU ha indicado de que, durante la realización del examen de Biología, en el día de ayer, el coordinador de la materia trasladó de manera simultánea a todos los responsables de sede una aclaración sobre uno de los subapartados de una pregunta con el fin de facilitar su correcta interpretación, tal como informó Europa Press.

En dicho subapartado, que contaba 0,40 puntos sobre el total, se utilizaba una "tabla de codones" de ADN identificada con la Timina (T), mientras que en Bachillerato es habitual trabajar con "tablas de codones" de ARN, que utilizan uracilo (U).

Por este motivo, antes de cumplirse los treinta minutos de desarrollo de la prueba, se trasladó al alumnado que podía realizar la correspondencia sustituyendo la Timina por Uracilo para consultar la "tabla de codones" con la que están más familiarizados. Ambas nomenclaturas, la basada en ADN (con Timina) y la basada en ARN (con Uracilo), no alteran el resultado final de la pregunta, ya que permiten determinar los mismos aminoácidos. Por tanto, cualquiera de las dos vías de resolución es, en este caso, científicamente correcta.

No obstante, y con el objetivo de garantizar la máxima equidad para todo el alumnado, la Comisión de correctores de la materia decidió ayer que el ejercicio será corregido teniendo en cuenta ambas posibilidades y, en todo caso, para quienes hayan respondido a las dos preguntas de ese apartado, aunque lo hayan tachado, se les asignará la nota más alta de las dos preguntas.

De este modo, según ha señalado el presidente de la Comisión Correctora de la PAU y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont, se tratará que "ningún estudiante se vea perjudicado, tanto si resolvió la cuestión utilizando la secuencia original como si siguió la aclaración facilitada durante el examen".

Ha recordado además que "se harán público los criterios de corrección de cada materia y cualquier estudiante, una vez se publiquen las calificaciones, si no está de acuerdo con la corrección de alguno de los ejercicios estará en su derecho de llevar a cabo la reclamación correspondiente a través del Campus Virtual".

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Quienes no superen la PAU en esta convocatoria, deseen mejorar su calificación o hayan aprobado segundo curso de Bachillerato en convocatoria extraordinaria podrán matricularse entre los días 19 y 22 de junio para realizar las pruebas extraordinarias, cuya celebración tendrá lugar entre 30 de junio y el 2 de julio.

Todas las consultas relacionadas con la PAU pueden dirigirse al Servicio de Gestión Académica a través del correo electrónico gestion.academica@unican.es o de la página web de la UC: web.unican.es.