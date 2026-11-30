Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el Ayuntamiento de Santander, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Cantabria, con el 99,14 por ciento de los votos escrutados, el PP ha ganado las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, y mantiene los dos diputados logrados en los anteriores comicios y, también, el empate en escaños con el PSOE, que obtuvo dos escaños que igualmente conserva.

Mientras, el quinto representante en la Cámara Baja en juego en esta comunidad ha vuelto a ser para Vox, que sigue así con el obtenido en 2023, mientras que Frente Amplio no ha logrado ninguno por esta autonomía.

En concreto, con el 99,14% escrutado, el PP suma 162.745 papeletas, el 43,36% del total, que suponen una subida de 1,29 puntos; el PSOE logra 130.292 sufragios, el 34,71% y un aumento de 1,42 puntos; y Vox obtiene 62.144 votos, el 16,55% y 2,49 puntos más, el mayor incremento de los tres partidos.