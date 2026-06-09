Unos 50 especialistas y 26 perros participarán en Torrelavega en unas jornadas de rescate en estructuras colapsadas

Torrelavega acogerá unas jornadas internacionales de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá, del 12 al 14 de junio, unas jornadas internacionales de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que reunirán a cerca de 50 especialistas y 26 perros.

Los ejercicios se desarrollarán íntegramente en las instalaciones de Sniace, aprovechando las características del complejo para recrear escenarios reales de emergencia. Entre los simulacros previstos figuran búsquedas en espacios confinados, intervenciones nocturnas en entornos con humo y operaciones de localización de víctimas sepultadas o atrapadas en altura.

En muchos de estos ejercicios, los perros trabajarán de forma autónoma para detectar posibles víctimas ocultas entre escombros o en zonas de difícil acceso, facilitando posteriormente la intervención de los equipos de rescate.

Además de los simulacros prácticos, las jornadas permitirán profundizar en la metodología INSARAG y en los procedimientos de coordinación entre equipos de intervención, reforzando la cooperación entre los diferentes servicios participantes.

El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega; el presidente de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Cantabria, José Antonio Sánchez; el jefe de la Policía Local de Torrelavega, Enrique Gómez Trigueros; y los agentes de la Unidad Canina Pedro Manuel Cuadrado e Ismael Abascal, han presentado este martes esta actividad que reunirá durante tres días a especialistas en rescate, equipos caninos y servicios de emergencias en un entorno especialmente adecuado para recrear situaciones reales de colapso de estructuras.

La actividad está organizada por la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, y contará con la participación de equipos procedentes de España, Portugal, Colombia, República Dominicana, Bolivia y Costa Rica. Habrá unidades con experiencia en intervenciones internacionales y otras que se encuentran en fase de formación avanzada.

Pérez Noriega ha explicado que los participantes trabajarán con equipos USAR y con la metodología INSARAG, un sistema de actuación y señalización "conocido mundialmente" que se emplea en operaciones de búsqueda y rescate en grandes catástrofes.

El concejal ha agradecido la colaboración de la Policía Local de Torrelavega, especialmente de su Unidad Canina, del resto de servicios participantes y de la propiedad de Sniace por la cesión de las instalaciones para el desarrollo de unas jornadas "muy importantes" para la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Cantabria ha explicado que el principal objetivo de esta iniciativa es mejorar la "preparación, coordinación y capacidad de respuesta" de los equipos especializados ante situaciones reales de emergencia. Según ha indicado, los participantes compartirán conocimientos, experiencias y procedimientos de actuación en uno de los entornos más exigentes del ámbito del rescate.

Como complemento a las jornadas, el sábado 13, a las 13.30 horas, tendrá lugar en el Bulevar Demetrio Herrero una recepción oficial a los participantes, con presencia de las autoridades y entrega de diplomas. Asimismo, está prevista una exhibición de búsqueda con perros de rescate para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan estas unidades especializadas.

Sánchez ha destacado que este tipo de entrenamientos resultan "fundamentales" para mantener la preparación de los equipos que intervienen en situaciones de emergencia y catástrofe, porque refuerzan su capacidad de coordinación y respuesta ante escenarios complejos "en los que cada minuto puede resultar decisivo para salvar vidas".