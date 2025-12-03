La A-67 se cortará al tráfico la noche del jueves al viernes en Piélagos, entre los kilómetros 195 y 197 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autovía de la Meseta A-67 de cortará al tráfico en ambos sentidos la noche de mañana jueves 4 al viernes 5 de diciembre entre los kilómetros 195 y 197, en el municipio de Piélagos.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el citado tramo permanecerá cerrado al tráfico desde las 22 y hasta las 5.30 horas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se establece un itinerario alternativo a través de la CA-231 y CA-304, entre los enlaces 195 y 197 de salida e incorporación de la autopista.

La actuación se enmarca en las obra de ampliación de capacidad de la autovía A-67, en el tramo Polanco-Santander, que ejecuta el Ministerio, que cuenta con un presupuesto total de 172,8 millones de euros (IVA incluido).

En estos momentos, se están llevando a cabo los trabajos de reposición de líneas eléctricas, que dan continuidad a las obras realizadas el 24 de noviembre en Piélagos.