El 91,6% de los estudiantes aprueba la PAU en Cantabria

Archivo - Estudiantes de Cantabria en la PAU en foto de archivo - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 91,60% del estudiantado presentado en Cantabria a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) la ha superado, según datos provisionales publicados por el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria (UC).

De los 3.107 estudiantes presentados a la Fase General, procedentes de 46 institutos de enseñanza secundaria públicos y 11 colegios concertados de la región, 2.846 han superado la prueba, resultando "Aptos", es decir, han obtenido cuatro o más puntos, de media en esta fase.

En cuanto al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), de las 323 materias presentadas por los 167 estudiantes matriculados, han superado un 40,87% de ellas. Este alumnado puede acceder a la universidad sin necesidad de realizar la PAU, pero tiene la opción de mejorar su nota hasta 4 puntos examinándose de asignaturas de la Fase Específica.

La nota media provisional de la Fase General de esta convocatoria ordinaria ha sido de 6,303, un 1,73% más baja de la lograda en las provisionales de las pruebas celebradas en junio de 2025. La asignatura de Biología ha incrementado su nota media un 8,1% respecto a 2025, pasando de 5,3 a 5,73.

Respecto a la nota media de Bachiller de los estudiantes presentados en esta convocatoria ha sido de 7,691.

Desde que finalizó la PAU el pasado jueves, 4 de junio, se han corregido 16.718 exámenes por parte de 274 vocales especialistas en cada una de las materias examinadas.

PUBLICACIÓN DE NOTAS Y REVISIÓN DE CALIFICACIONES

La publicación de notas para su consulta individual y global por el alumnado matriculado en las pruebas está accesible desde las 13.00 horas de este viernes a través del Campus Virtual de la Universidad de Cantabria, desde donde se puede descargar la Tarjeta de Calificaciones de la PAU con el sello electrónico de la UC que es válida para presentar en cualquier universidad u organismo.

El plazo para la revisión de calificaciones comenzará el lunes 15 de junio y permanecerá abierto hasta el miércoles 17.

El alumnado tendrá que hacer una solicitud por cada ejercicio sobre el que pida revisión, acompañándola de una breve justificación. Las solicitudes de revisión deberán estar fundamentadas en la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección, a disposición para su consulta por el alumnado en el apartado PAU de la web de la Universidad. Cada ejercicio para el que se solicita revisión será visto por un vocal especialista distinto de quien haya hecho la primera corrección.

El día 24 de junio se publicarán las calificaciones definitivas de los alumnos y alumnas que hayan solicitado la revisión y se dará por finalizada la convocatoria ordinaria de este curso.

El alumnado que no haya superado esta prueba, que haya aprobado el Bachillerato en la convocatoria extraordinaria o desee mejorar la calificación obtenida en esta prueba tiene otra oportunidad en la convocatoria extraordinaria de la PAU, que se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

NOTA DE ACCESO Y NOTA DE ADMISIÓN

La nota de acceso a la universidad de cada estudiante se obtiene a partir de la nota media obtenida en los dos cursos de bachillerato, que pondera un 60% del total (6 puntos), más la nota media aritmética obtenida en la Fase General de la PAU, que consta de cuatro materias generales (Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía y la materia específica obligatoria de la modalidad escogida para la prueba), que pondera un 40% (4 puntos).

Al resultado de esta operación, el estudiantado que considera que va a requerir una nota superior a 10 o desee mejorar el resultado obtenido en la media entre bachillerato y la Fase General, se suma la nota obtenida en las asignaturas de la Fase Específica, en la que pueden conseguir hasta 4 puntos adicionales, de ahí que la máxima nota de admisión pueda llegar a ser de 14 puntos.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

El plazo de preinscripción para los estudios de grado de la UCdará comienzo el lunes 15 de junio y finalizará, para esta primera fase, el 24 de junio. La primera lista de admitidos se publicará el 13 de julio.

Todas las dudas y solicitud de información sobre la PAU y los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la UC pueden consultarse en el Servicio de Gestión Académica a través de su correo electrónico: gestion.academica@unican.es y en la web de la UC.