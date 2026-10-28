Abascal, preguntado por la situación judicial de Leticia Díaz: "No sé de qué me habla y me importa muy poco hoy"

1129262.1.260.149.20261028132435 Santiago Abascal, en un acto de precampaña de Vox en Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que no conoce -y que tampoco le importa- la situación judicial de la portavoz del partido en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, investigada por las grabaciones con un bolígrafo hallado en un despacho del grupo, y que también ha sido denunciada por acoso laboral a una trabajadora del mismo.

"No sé ni de qué me está hablando y además me importa muy poco en el día de hoy", ha respondido Abascal a preguntas de un periodista sobre la situación judicial de la diputada, formuladas en Santander este miércoles, jornada marcada por el choque mortal de trenes en Toledo. "No conozco nada de lo que me habla y los jueces resolverán lo que crean que tienen que resolver", ha remachado.

Esa y otras cuestiones han sido formuladas a Abascal en un encuentro con los medios celebrado junto a la grúa de piedra de la capital cántabra, en el que ha estado acompañado por los candidatos al Congreso de esta región, Emilio del Valle y Laura Velasco, como números uno y dos, y otros miembros del partido en la comunidad autónoma. El acto, en el que también estaba Díaz, ha concitado a cerca de de medio millar de personas, según la Policía Nacional.

Abascal ha sido recibido con banderas -de Vox, España y alguna de Ceuta-, aplausos y gritos de "presidente" y, tras una breve intervención, en la que ha confirmado que continuará con su agenda de precampaña pese al grave accidente ferroviario, que se ha saldado con al menos treinta muertos, ha contestado a las cuestiones que le han trasladado los periodistas.

Entre ellas, una sobre la situación de Leticia Díaz, que fue candidata de Vox a la Presidencia de Cantabria en 2023 y que está previsto que declare el próximo 4 de noviembre como investigada en la causa abierta tras la denuncia presentada a raíz de la aparición de un bolígrafo grabador en un despacho del Grupo Parlamentario Vox.

La parlamentaria tiene otra causa abierta, por supuesto acoso laboral a una trabajadora del grupo denunciado en 2024, y aunque la Fiscalía de Cantabria ha solicitado el archivo de la misma al no considerar justificado la perpetración del delito, el juez instructor se ha ratificado en los indicios de un ilícito contra la intimidad en la portavoz y en un informático que grabó comunicaciones personales de la empleada.

Al margen de esta cuestión, Santiago Abascal ha justificado el mantenimiento de su agenda -mientras que otros partidos y el Gobierno la han cancelado- para "denunciar la degradación de las infraestructuras", precisamente en un día marcado por otra tragedia ferroviaria en la que no se descarta que la cifra provisional de fallecidos se eleve a medio centenar.

Así, tras la intervención matutina, en los Jardines de Pereda de Santander, Santiago Abascal participará por la tarde en otro acto en Valladolid.