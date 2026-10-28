Abascal sugiere en Santander a Sánchez y Puente que "suspendan sus bailecitos y chistes sobre la Renfe"

1129208.1.260.149.20261028142201 Santiago Abascal, en un acto de precampaña en Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este miércoles en un acto de precampaña en Santander, donde ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación, junto a la Grúa de Piedra, y ha concitado a cientos de personas, en torno a medio millar, según fuentes policiales.

Con esta cita, el dirigente de Vox ha confirmado que continuará con su agenda, cancelada por otros partidos y también por el Gobierno con motivo del choque de trenes en Urda (Toledo), que deja 64 muertos. Según ha explicado, él sigue con la suya precisamente para "denunciar la degradación de las infraestructuras". En esta línea, ha sugerido al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "suspendan sus bailecitos y sus chistes sobre la Renfe, que son un insulto".

Asimismo, Abascal ha censurado desde la capital cántabra que "algunos", sin especificar quiénes, quieran suspender campañas y "convertir a los políticos en plañideras en funerales" cuando su trabajo es denunciar las problemáticas que afectan a los españoles y ofrecer soluciones. "Nuestro homenaje a los españoles que han muerto es continuar con nuestro trabajo, no estamos de fiesta, estamos trabajando", ha rematado.

Abascal y Vox no suspendieron su agenda tras el accidente de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y coincidió con la campaña para las elecciones de Aragón. En aquel momento, el líder del partido afirmó que el resto de fuerzas políticas "quisieron utilizar el luto para acallar" las denuncias y críticas referentes a las infraestructuras y garantizó que su formación no participaría.

Vox repetirá ese esquema en esta ocasión, en la que se han registrado 64 muertos. Así, ha mantenido el acto que tenía a mediodía en Santander, donde ha sido recibido con banderas -de Vox, España y alguna de Ceuta-, aplausos y gritos de "presidente". Durante su intervención, los asistentes han coreado frases contra el presidente del Gobierno, como "Pedro Sánchez hijo de puta" y "Pedro Sánchez a prisión".

Abascal ha dedicado sus primeras palabras en la capital cántabra a las víctimas. Así, ha dado el pésame a los familiares de los fallecidos y ha enviado un abrazo a los heridos en esa tragedia y también "a todos los españoles que estos días tienen que tomar el tren". A continuación, ha expresado su "rabia" por lo ocurrido y sobre las causas ha avanzado que él y Vox no se van a "creer ninguna de las explicaciones" que dé el Gobierno, al que ha tachado de "organización criminal" y al que ha recriminado que ha "destruido absolutamente todo".

También, ha dicho, "las infraestructuras de España para gastarse el dinero de los impuestos de los españoles en señoritas de compañía, en fanatismos ideológicos, en una invasión mantenida con los impuestos de la gente y para llevarse mordidas y joyas". Así, el líder de Vox ha vuelto ha responsabilizar del accidente ferroviario de Toledo a la "insoportable degradación" de las infraestructuras y al presidente del Gobierno.

"Pienso que Sánchez ni siquiera debería haberse presentado a estas elecciones y que no debería esperar al 1 de diciembre para ponerse a disposición judicial", ha opinado Abascal, que ha defendido la decisión de Vox de continuar con la campaña preelectoral: "No estamos de fiesta, estamos trabajando", ha insistido. "Otros siguen con sus bailes, con sus chistes macabros y de mal gusto y, mientras tanto, los españoles pagan el pato", ha comparado.

"Llevamos mucho tiempo denunciando la degradación de las infraestructuras y el homenaje que nosotros vamos a hacer a los españoles que han muerto en el día de hoy ya los heridos es continuar con esa denuncia y con nuestro trabajo", ha insistido.