Abierta la presentación de candidaturas para el X Premio Pyme del Año de Cantabria

Convocatoria X Premio Pyme del Año - BANCO SANTANDER Y CÁMARA DE COMERCIO CANTABRIA

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y las cámaras de comercio de Cantabria y de Torrelavega han convocado la décima edición del Premio Pyme del Año en la comunidad autónoma, cuya presentación de candidaturas se ha abierto este martes, 10 de marzo, y se cerrará a las 20.00 horas del 14 de abril.

El objetivo de este certamen, en colaboración con la Cámara de España y El Diario Montañés, es reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creación de empleo, han informado los promotores del galardón.

A esta nueva convocatoria pueden concurrir todas las pequeñas y medianas empresas de la comunidad con menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025 que tengan la sede social en Cantabria.

Además del ganador provincial, se concederán cuatro accésits: Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y el Empleo, y Pyme Sostenible.

Y también como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, se otorgará la Mención al Legado Empresarial para reconocer a una empresa que sobresalga por su impacto económico y social en su territorio.

La empresa reconocida como Pyme del Año en Cantabria concurrirá al Premio Nacional, que se fallará en el primer trimestre de 2027.

Igualmente, las ganadoras de los diferentes accésits participarán en el Premio Nacional en sus respectivas categorías.

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en las páginas web de la Cámara de Comercio de Torrelavega y de Cantabria, donde también pueden consultar las bases del concurso.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.

CONVOCATORIA EN TODAS LAS PROVINCIAS

El premio se ha convocado en todas las provincias españolas con la participación de 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones Territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local del país.

En todas las provincias el periodo de inscripción es el mismo (10 marzo-14 de abril) a excepción de las provincias de Albacete y Zamora donde el periodo de inscripción comenzará en septiembre.

Desde que nació el galardón, han participado en este certamen 12.500 empresas.