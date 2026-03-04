Abiertas diligencias de investigación tras la tragedia de El Bocal en Santander

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). T - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está llevando a cabo diligencias de investigación tras la tragedia ocurrida el martes por la tarde en la zona de El Bocal de Santander, donde una pasarela sobre los acantilados se rompió y siete personas que en ese momento pasaban por encima cayeron al mar. Cinco fallecieron, una está desaparecida y otra está en el Hospital Valdecilla fuera de peligro.

Las pesquisas se están practicando desde el momento del suceso, y han sido incoadas por la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Las diligencias se abrieron desde "el segundo uno" después del accidente, como se hace siempre en este tipo de acontecimientos, y más cuando hay un mandato judicial, han indicado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press.

La Policía comunicó los hechos al Juzgado, que acordó la apertura de las diligencias que ahora se están practicando, y sobre las que tendrá que elaborar el correspondiente atestado.

Los hechos sucedieron antes de las 16.45 horas del martes, cuando se alertó al 112 del colapso de la pasarela de madera y de que un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras que hacían una ruta por la zona, habían caído al mar.

Una fue rescatada con vida y trasladada a Valdecilla, donde falleció y donde se encuentra la por ahora única superviviente. Además, se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, que elevan a cinco el total de muertes -la identificación de las víctimas corre a cargo de la Policía Judicial- y una séptima persona continúa desaparecida.