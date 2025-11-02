Abiertas las inscripciones para el I Torneo eSports de Astillero que se celebra el próximo fin de semana

El I Torneo eSports llega el próximo fin de semana a Astillero - ORGANIZACIÓN

ASTILLERO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Torneo eSports de Astillero se celebrará el próximo fin de semana, 8 y 9 de noviembre, en el Espacio Fermín Molino, con competiciones en juegos como FC 26, Fortnite, League of Legends, Valorant y Clash Royale. Repartirá regalos valorados en cerca de 800 euros.

Las inscripciones están abiertas y se recomienda realizar el registro con antelación, ya que el número de participantes es limitado.

La cita, con entrada libre, contará con una programación completa en doble horario: de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas, con partidas, eliminatorias y finales. Además, el sábado habrá una comida de hermandad gratuita.

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud y producida por NL Tech, busca fomentar el ocio alternativo, la convivencia y la participación juvenil mediante los deportes electrónicos, ha destacado la organización en nota de prensa.