Cartel del XXV Congreso Estatal del Voluntariado - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXV Congreso Estatal del Voluntariado, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander el 16 y 17 de diciembre bajo el lema 'Personas voluntarias: acciones que construyen futuro', ha abierto el plazo de inscripción para participar.

Reunirá a voluntarios, entidades del tercer sector, representantes institucionales, profesionales y expertos en el ámbito de la participación social y contará con conferencias, diálogos y talleres.

Está dirigido a visibilizar el esencial papel de las personas voluntarias como agentes de transformación social y generadores de cohesión comunitaria.

Además, esta 25 edición cuenta con un significado especial al coincidir con la conmemoración del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa de Naciones Unidas que pone el foco en la contribución del voluntariado a la construcción de comunidades más justas, inclusivas y sostenibles, y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así lo ha destacado en nota de prensa el Gobierno de Cantabria, que ha valorado que la celebración de este encuentro en Santander supone un reconocimiento al compromiso de la comunidad con la promoción de la participación ciudadana y la solidaridad.

También ha subrayado que representa una oportunidad para visibilizar la labor que miles de voluntarios realizan diariamente en ámbitos tan diversos como la acción social, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente o la cooperación internacional.

Todos aquellos interesados en asistir al Congreso pueden formalizar su inscripción a través de su web oficial https://voluntariado.cantabria.es/, que incluirá información actualizada sobre el programa de las sesiones, los ponentes y las actividades previstas.

La cita está organizada por el Gobierno regional y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el apoyo del Fondo Cantabria Coopera, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y la Plataforma del Voluntariado de Cantabria (PVC).