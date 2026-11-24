La abogacía de Cantabria realiza 374 asistencias a víctimas de violencia de género en diez meses, un 21% más.-ARCHIVO - JUNTA DE EXTREMADURA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del turno especializado de violencia de género en Cantabria han realizado entre enero y octubre de este año un total de 374 asistencias, frente a las 308 registradas durante el mismo periodo de 2025. Son 66 intervenciones más, lo que representa un incremento del 21,4 por ciento, según ha informado el Colegio de la Agobacía de la comunidad coincidiendo con la celebración este miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

También ha aumentado significativamente la actividad del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de Víctimas, que durante los diez primeros meses del año atendió a 119 mujeres, frente a las 80 de los mismos meses en 2025. Se trata de un crecimiento del 48,75%, que refleja un incremento de la actividad de este servicio colegial.

Por zonas, Santander y Medio Cudeyo contabilizaron 156 asistencias; Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera, 133; y Castro Urdiales, Laredo y Santoña, 85. El mayor crecimiento porcentual se ha producido en esta última zona, donde las asistencias han pasado de 50 en 2025 a 85 en 2026, un aumento del 70%.

Por su parte, en Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera han incrementado de 104 a 133, un 27,9%; mientras que en Santander y Medio Cudeyo se han mantenido en cifras similares, de 154 a 156.

La actividad del turno especializado también incluye intervenciones relacionadas con órdenes de protección. De este modo, en los diez primeros meses se contabilizaron 169 asistencias con órdenes de protección, distribuidas entre Santander y Medio Cudeyo, con 62; Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera, con 73; y Castro Urdiales, Laredo y Santoña, con 34.

143 PROFESIONALES ADSCRITOS

En un comunicado, la entidad colegial ha destacado que cuando una mujer víctima de violencia de género necesita asistencia jurídica, hay una red de abogados especializados que garantiza su atención las 24 horas del día.

Actualmente cuenta con 143 abogados adscritos distribuidos en tres zonas que cubren los distintos partidos judiciales de la comunidad autónoma.

La primera comprende Santander y Medio Cudeyo, dispone de 98 profesionales adscritos y cuenta con dos abogados de guardia cada día; la segunda abarca Torrelavega, Reinosa y San Vicente de la Barquera, con 30 profesionales y un letrado de guardia diario; y la tercera corresponde a Castro Urdiales, Laredo y Santoña, con 15 abogados adscritos y otro profesional de guardia.

Todas las guardias tienen una duración de 24 horas, desde las ocho de la mañana hasta la misma hora del día siguiente. De esta forma, cuatro profesionales especializados permanecen de guardia diariamente en Cantabria para prestar asistencia a las víctimas.

Además, el Colegio ha destacado especialmente que una de las características del servicio es la continuidad de la atención jurídica, por lo que el mismo abogado que realiza la primera asistencia continúa encargándose de los asuntos penales y civiles.

Esto significa que la intervención del profesional no se limita a una actuación inicial, sino que se prolonga durante los procedimientos judiciales que puedan derivarse de la situación de violencia de género.

Con ello, la entidad colegial, con motivo del 25N, quiere llamar la atención sobre una función profesional que habitualmente "tiene menos protagonismo público" que otras intervenciones institucionales frente a la violencia de género.

Asimismo, ha incidido en que el derecho de las víctimas a recibir asesoramiento jurídico especializado, incluso antes de presentar una denuncia, forma parte de las garantías previstas en la legislación española.