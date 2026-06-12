Abre hasta el domingo en El Sardinero la Feria del Vehículo de Santander, con el foco en el eléctrico

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, inaugura la XIII Feria del Vehículo de Santander. - GOBIERNO

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XIII Feria del Vehículo de Santander se ha inaugurado este viernes en el aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, donde se podrá visitar hasta el domingo, con cerca de medio centenar de automóviles, entre nuevos y eléctricos también, de más 40 marcas de ocho grupos comerciales.

Organizada por la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE), con el patrocinio del Gobierno regional y la colaboración del Ayuntamiento de Santander, la cita ha arrancado con la presencia del consejero de Industria, Eduardo Arasti; el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos.

Esta última ha señalado que la feria sirve para mostrar "lo que está moviendo el automóvil en Cantabria y en España" y para acercar al usuario "en un pequeño espacio y durante tres días lo que normalmente tardaría en ver en una semana y media en Santander, pasando por cada concesionario".

De los Arcos ha puesto en valor las "buenas y ventajosas" condiciones comerciales que se pueden encontrar en la cita, que este año pone el foco en los vehículos eléctricos, por lo que ha animado a todos los interesados a pasarse estos días por el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero, porque habrá charlas y mesas redondas en torno al este tipo de automóviles..

Con la participación de las marcas más prestigiosas del mercado, la Expo del Vehículo de Santander ofrecerá durante tres días a los amantes del automóvil una oportunidad para conocer las últimas novedades del sector, con promociones exclusivas y condiciones especiales de financiación durante el evento y asesoramiento profesional por parte de los concesionarios oficiales de ASECOVE en un entorno amplio y seguro para "ver, probar y comparar vehículos".

Arasti ha aprovechado para destacar los 2,4 millones, un 313 por ciento más, destinados al Plan Renove del Gobierno para tener un parque "más eficiente, seguro y sostenible".

Según ha subrayado el impacto en las ventas es "notable", al pasar de 6.894 vehículos matriculados en 2023 a 9.070 en 2025, un incremento del 31,6%. Por eso, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la automoción, "un sector estratégico para la región que genera empleo y actividad económica y que tiene un impacto diario en la vida diaria de los ciudadanos", ha dicho.

Del Plan Renove, la herramienta que promueve su departamento para renovar la flota de vehículos de Cantabria, desarrolló su cuarta edición entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 y obtuvo una "respuesta masiva", con 1.678 solicitudes concedidas y un impacto económico "muy significativo", con casi 2,5 millones de euros en ayudas concedidas.

El apoyo del Ejecutivo al sector también se plasma, según Arasti, en el respaldo a las actividades de organizaciones empresariales como ASECOVE, con un aumento del 25% en la partida económica de ayuda a las campañas que realizan las asociaciones de comerciantes.

"Si algo tenemos claro es que apoyar al sector de la automoción es también apoyar a miles de familias, a pymes, a autónomos y al comercio de Cantabria", ha destacado el consejero, quien también ha puesto en valor el incremento experimentado por las ayudas que su departamento destina al sector para inversión comercial, que ha pasado de poco más de un millón de euros en 2023 a casi 1,3 millones, un 24% más.

"Seguimos apostando por un modelo que funciona, con un Plan Renove que nos ayuda a tener un parque de vehículos más eficiente, seguro y sostenible, con ayudas a las asociaciones como ASECOVE y con ayudas directas al propio sector para sus inversiones y, por supuesto, con la colaboración del Gobierno de Cantabria", ha resumido.