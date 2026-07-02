Se abre el periodo de consulta pública del anteproyecto de Ley de Startups de Cantabria

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SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la resolución de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se somete a consulta pública la futura redacción del anteproyecto de Ley de Startups para la comunidad autónoma.

Se trata de una norma con la que el Ejecutivo autonómico pretende consolidar a la comunidad como un polo de atracción de empresas de base tecnológica y favorecer el crecimiento del ecosistema innovador.

La resolución estará en el BOC y también en el Portal de Transparencia de Cantabria (https://transparencia.cantabria.es/). El objetivo de la consulta pública es recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones afectadas por la necesidad de sentar las bases conceptuales para el desarrollo de un marco normativo regional que complemente las acciones puestas en marcha esta legislatura, como ayudas y programas.

Así, durante el plazo de 45 días -a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución- podrán presentar propuestas, observaciones y alegaciones sobre los problemas que pretende solucionar la futura norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la misma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podrán hacer 'Sugerencias Ley de Startups para Cantabria' en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es; en el Registro General de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como en los registros u oficinas establecidos por la normativa.

Para el diseño del anteproyecto, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial de la Consejería ha tenido en cuenta directrices a nivel europeo, nacional y regional, ya que la norma pretende actuar como un "catalizador transversal" de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Cantabria, de la I Agenda Digital de Cantabria y del Plan del Empleo Autónomo, para "acelerar" el cambio de modelo productivo.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que los problemas que pretende solucionar la futura norma pasan por agilizar y facilitar la creación de startups, adaptar las bases de subvenciones y ayudas a esta nueva forma de emprendimiento tecnológico y dotar a las startups y empresas de base tecnológica de "instrumentos alternativos que entiendan la naturaleza del riesgo tecnológico y las serias dificultades que encuentran este tipo de empresas a la hora de acceder a canales financieros tradicional", al carecer de garantías físicas.

También se pretende reducir trabas burocráticas que "ralentizan" la transformación de la investigación científica en soluciones de mercado o en la creación de spin-offs; rebajar la "excesiva rigidez burocrática en las fases críticas de lanzamiento y escalado" de startups, y definir el sandbox regional.

Así, la "oportunidad" de aprobar una norma autonómica de startups responde a la necesidad de dar respuesta a la "fuerte" competencia internacional e interregional para atraer empresas de base tecnológica, con un marco normativo propio que actúe como "incentivo" frente a otras comunidades autónomas a la hora de agilizar la atracción de inversión y talento.

Además, Arasti ha defendido la seguridad jurídica y estabilidad que aportará al sector y cree que es el momento "oportuno" para consolidar la innovación y el emprendimiento como una "verdadera política pública a largo plazo en la región".

De igual modo, ha señalado que la norma "servirá de palanca" para dinamizar de forma "definitiva" los objetivos de la Estrategia RIS3 y de la I Agenda Digital de Cantabria.