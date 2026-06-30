'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano, patrocinado por el Ayuntamiento de Santander, premio Fugaz 2026

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SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Abril, hoy no es invierno', dirigido por Mabel Lozano y patrocinado por el Ayuntamiento de Santander, se ha alzado con el Premio Fugaz 2026 al Mejor Cortometraje Documental en la décima edición de los galardones que concede la Comisión CortoEspaña que reconocen cada año lo mejor del cortometraje español.

Así lo ha informado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha felicitado a Lozano, que recogió el premio en la Sala 25 de Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid y que supone un nuevo reconocimiento para una película que, desde su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, ha desarrollado un destacado recorrido nacional e internacional con más de treinta selecciones, diez premios y su próxima participación en la 23ª edición de IN THE PALACE International Short Film Festival (Bulgaria), certamen calificador para los Premios Oscar.

"Es un orgullo tremendo para los santanderinos que una obra audiovisual de este nivel haya surgido con el respaldo de una ayuda municipal y que haya obtenido este importantísimo reconocimiento por parte del cine español", ha remarcado la edil.

Según ha informado el Ayuntamiento, durante la recogida del premio, Lozano aprovechó el escenario para lanzar una reflexión sobre accesibilidad e inclusión. La directora explicó que había acudido acompañada de Ángeles Blanco, cuya historia inspira el cortometraje, pero denunció que no había podido subir al escenario debido a las barreras arquitectónicas existentes.

En este sentido, el patrocinio del filme ha sido una de las acciones desarrolladas en cumplimiento con el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que tiene entre sus objetivos actuar contra la violencia e incide en la sensibilización e información sobre la explotación sexual y el tráfico de mujeres

Dos veces ganadora del Goya al Mejor Cortometraje Documental por 'Biografía del cadáver de una mujer' y 'Ava', ambos patrocinados por el Centro de Igualdad municipal, y nominada anteriormente por 'Chicas nuevas 24 horas' y 'Tribus de la inquisición', Mabel Lozano volvió a estar nominada en la última edición de los Premios Goya con 'Lola, Lolita, Lolaza', su primera incursión en el ámbito de la animación, con la que participó en la sección Cortometrajes Loterías en su primera edición.

Mabel Lozano, reconocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género, no solo escribe y dirige sus cortometrajes, sino que también los produce, en esta ocasión junto a Anuska Simón.

'Abril, hoy no es invierno' es una producción de Mafalda Entertainment coproducida por Videoreport Canarias. Cuenta con la fotografía de Rafa Roche, sonido de José Ignacio Arrufat, montaje de Germán Roda, música original de Luli Martín y distribución a cargo de Distribution with Glasses.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Fundación ONCE, Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Centro de Igualdad Ciudad de Santander, Dirección Insular de Igualdad y diversidad - Cabildo de Tenerife.