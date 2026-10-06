La acampada por la vivienda en Santander seguirá hasta la huelga general y pese a la "amenaza de multas"

Acampados. - ACAMPADA POR LA VIVIENDA DE LA PLAZA PORTICADA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda en la plaza Porticada de Santander continuará hasta la huelga general, anunciada por CCOO y UGT para este otoño, también para reclamar salarios dignos.

Así, la protesta se mantendrá en la capital cántabra tras el adelanto de las elecciones generales y ante la movilización prevista de cara a ese paro, de 24 horas, y a pesar de la "amenaza de multas".

En este sentido, desde la acampada denuncian que la Policía Local ha identificado a más personas que se están concentrando en la Porticada, "en un nuevo intento por tratar de disipar la movilización ciudadana", pues según aseguran los agentes ya se habían personado para presionar con posibles sanciones.

Así, desde el inicio de la convocatoria, con motivo del desahucio de MariCarmen, la mujer de 87 años que vivía en el distrito de Retiro de Madrid y que puede regresar a su casa tras un acuerdo con la propiedad, un total de 19 personas han sido identificadas en la acampada de Santander, que tras su primera semana suma de medio centenar de tiendas, según han informado los organizadores, que también han asegurado que no van a dar "ni un paso atrás" pese a los "intentos de disipar" la movilización mediante sanciones e identificaciones "arbitrarias".

El objetivo de seguir es mantener la presencia en las calles para denunciar la situación actual de la vivienda. En ese sentido, no ven "suficiente" los decretos que no fueron aprobados en el Congreso de los Diputados -lo que motivó la anticipación de los comicios- y que podrían salir adelante a través de la Diputación Permanente.

"Son un parche a este problema sistémico que nos cuesta la vida", avisan los concentrados en la Porticada de Santander, que reclaman una ley estatal de vivienda que garantice unos "mínimos comunes" que alcancen a todas las comunidades. Además, exigen al Gobierno regional que cumpla sus competencias y asuma su responsabilidad en la materia.

Por último, tras las "desafortunadas" declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que consideró que las personas acampadas estaban "privatizando la plaza", responden que lo que están haciendo es "colectivizarla para tratar de sacar adelante todo lo que se está pidiendo", en Cantabria y en el resto de España.