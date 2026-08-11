El acceso al faro de Cabo Mayor estará cerrado al tráfico y podría cortarse también a la Virgen del Mar

Archivo - El faro de Cabo Mayor - APS - Archivo

El TUS pondrá lanzaderas cada 10 minutos entre el PCTCAN y Ciriego, con más de 1.500 plazas de aparcamiento próximas a sus paradas

Junto a la campa de Rostrío se instalará el PMA de Costa Quebrada y al lado del campo de fútbol de Cueto habrá un hospital de campaña

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El acceso al faro de Cabo Mayor, en Santander, permanecerá cerrado al tráfico rodado este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, y podrán establecerse también restricciones en las carreteras y viales que conducen a la Virgen del Mar, en función de la afluencia de vehículos.

El servicio municipal de autobuses, el TUS, facilitará el acceso a las principales zonas de observación de la ciudad y pondrá en marcha lanzaderas cada 10 minutos entre el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) y Ciriego, con más de 1.500 plazas de aparcamiento próximas a sus paradas.

Así lo ha indicado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha insistido en la importancia de acudir a pie o en transporte público y evitar el uso del vehículo privado para disfrutar del fenómeno astronómico, que previsiblemente congregará a numerosas personas en diferentes puntos de la costa de la capital cántabra.

Asimismo, recomienda elegir para contemplarlo un lugar "seguro y lo más próximo posible al domicilio", para reducir desplazamientos innecesarios y evitar retenciones en los accesos a las zonas de Monte, Cueto y Rostrío, donde se espera una mayor concentración de espectadores.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, ha reiterado la importancia de "planificar con tiempo" dónde se va a contemplar el eclipse y "dejar el coche en casa siempre que sea posible".

En este sentido, ha enfatizado que las calles que comunican Cueto y Monte con el litoral "son estrechas y en algunos puntos dificultan las maniobras", por lo que una concentración elevada de vehículos podría provocar atascos y, especialmente, obstaculizar la circulación de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia.

Por este motivo, la Policía Local desplegará un dispositivo específico en los accesos al campo de fútbol de Cueto y Rostrío y, en función del volumen de tráfico y de las necesidades de seguridad, podrá restringirse el acceso de automóviles.

El edil ha advertido de que además del acceso al faro de Cabo Mayor, que estará totalmente cerrado al tráfico rodado durante el dispositivo, el Cuerpo municipal podrá cerrar también las entradas a los vehículos que circulen hacia la Virgen del Mar si la afluencia de turismos lo hace necesario, "para garantizar la seguridad y mantener libres las vías de entrada y salida de los servicios de emergencia".

El Ayuntamiento desarrolla el dispositivo en coordinación con el Gobierno de Cantabria, que ha activado el PLATERCANT en nivel 2. Junto a la campa de Rostrío se instalará el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la zona de Costa Quebrada, mientras que junto al campo de fútbol de Cueto habrá un hospital de campaña y personal de Protección Civil Santander.

EVITAR ACANTILADOS Y ZONAS ROCOSAS.

Junto a las recomendaciones de movilidad, el Ayuntamiento también pide "responsabilidad y prudencia" durante la observación a los ciudadanos, que deben mantenerse alejados de los acantilados, bordes y espacios rocosos y evitar situarse en lugares que puedan entrañar riesgo de caídas.

La campa de Rostrío dispone de alrededor de 36.000 metros cuadrados, "superficie suficiente" para albergar a un número importante de personas sin necesidad de aproximarse a los acantilados.

Durante el fenómeno, desde el Consistorio insisten en utilizar gafas homologadas para la observación solar y seguir las instrucciones de uso.

Y recomienda además abandonar los puntos de observación antes de que desaparezca totalmente la luz natural, precaución especialmente importante en la senda costera, donde no existe alumbrado público, por lo que también se aconseja acudir con linterna o frontal para facilitar el regreso.

Asimismo, se vuelve a solicitar a los vecinos de las zonas altas y orientadas al oeste, como Valdenoja, La Pereda, Paseo Altamira o Cazoña, que comprueben previamente si pueden contemplar el eclipse desde sus propias viviendas o desde lugares próximos, evitando desplazamientos hacia la costa si no son necesarios.

MÁS DE 1.500 PLAZAS Y LANZADERAS CADA DIEZ MINUTOS

Para quienes necesiten utilizar el vehículo para aproximarse a la zona litoral, el Ayuntamiento recomienda estacionarlo lejos de la costa y completar el recorrido en transporte público.

El PCTCAN mantendrá abierto durante la tarde del miércoles su aparcamiento en superficie, habitualmente cerrado mediante barreras. Sumando estas plazas a las disponibles en las calles Albert Einstein e Isabel Torres y en el Sector 1 de El Alisal, habrá más de 1.500 de estacionamiento próximas a las cuatro paradas habilitadas para el servicio especial de lanzaderas del TUS.

Funcionarán cada 10 minutos. En sentido de ida circularán entre las 17.00 y las 20.00 horas, desde PCTCAN 3, PCTCAN 1, Glorieta de Adarzo y Joaquín Rodrigo hasta Ciriego. Para el regreso, habrá salidas desde Corbán entre las 21.00 y las 23.00 horas, también cada diez minutos, con paradas en Carrefour, Decathlon, Albert Einstein 14 y PCTCAN 3.

A este servicio especial se suman las líneas ordinarias del TUS. Para acceder al Faro y al campo de fútbol de Cueto podrán utilizarse las líneas 1, 13 y 15; para La Maruca, la línea 18, además de las líneas 6 y 24 hasta Repuente para continuar posteriormente a pie; y para Rostrío, las líneas 2 y 17, desde Corbán y Ciriego.

En concreto, la línea 1 ofrece frecuencias de 18 minutos; las líneas 13 y 15, de 30 minutos; la línea 18, también cada 30 minutos; la línea 17 dispone de autobuses cada 30 minutos y la línea 2 cada 18 minutos. El Ayuntamiento recomienda consultar con antelación el recorrido más adecuado y utilizar estos servicios para evitar la concentración de vehículos particulares en el litoral.

En Rostrío, además, el Gobierno de Cantabria, a través de MARE, instalará aseos públicos, mientras que el Ayuntamiento habilitará varios puntos de suministro de agua potable que se sumarán a las fuentes existentes.

El Consistorio mantiene también la distribución de los dípticos informativos editados por el Ejecutivo regional a través de centros cívicos y culturales, oficinas municipales y oficinas de turismo, con información y recomendaciones para disfrutar de forma segura de un acontecimiento astronómico excepcional.