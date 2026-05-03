Un accidente múltiple implica a 16 vehículos en la A-67 tras una granizada "repentina" - DGT

LOS CORRALES DE BUELNA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido esta tarde en un accidente múltiple ocurrido en la autovía A-67 a la altura de Los Corrales de Buelna, en el que se han visto implicados un total de 16 vehículos, tras una granizada "repentina" que ha producido un golpe por alcance en cadena.

Además, fuentes de la sección de Tráfico han reportado la presencia de "algún herido leve, pero nada de gravedad".

En concreto, el accidente ha ocurrido a la salida del túnel de Gedo en Somahoz (Los Corrales de Buelna) en dirección a Santander.

En un primer momento, todos los vehículos afectados se han apartado en el arcén de la margen derecha.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria para asistir a los afectados, según han informado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

En este sentido, en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado a las 16.25 horas, que previamente ha registrado 16,2 litros por metro cuadrado (mm) en una hora en la localidad corraliega.