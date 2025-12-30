Los accidentes laborales con baja se reducen un 3,8% hasta noviembre en Cantabria, hasta los 6.361

Archivo - Operarios trabajan subidos a un andamio - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acumula en los once primeros meses del año un total de 6.361 accidentes laborales con baja (5.574 en jornada y 787 in itinere), lo que supone un 3,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 251 más.

Del total de siniestros en lo que va de año, cinco fueron mortales --cinco menos que en el mismo periodo de 2024--; 45 graves (2 menos), y los 6.311 restantes leves (244 menos), según datos provisionales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y en comparación con los definitivos del año anterior.

Sin embargo, en lo que respecta solo a noviembre los datos empeoraron en comparación al mismo mes del año anterior, ya que en Cantabria se registraron 606 accidentes de trabajo con baja, un 7,45% más que en el mismo mes de 2024, cuando hubo 564. Además, entre ellos hubo uno mortal y siete graves.

Del total, 508 fueron durante la jornada laboral y 90 in itinere. Entre los que se produjeron en jornada, la mayoría --290-- fueron en el sector servicios; 110 en la industria; 84 en la construcción, y 24 en el agropecuario y pesquero.

A estos 606 accidentes con baja, hay que sumar otros 482 sin baja, lo que hacen un global de 1.088 accidentes.

VALORACIÓN DE CCOO: "EL PEOR NOVIEMBRE DESDE 2009"

Comisiones Obreras de Cantabria ha lamentado que los datos sitúan a este mes como "el peor noviembre desde 2009" en lo que a la cifra de accidentes con baja se refiere, a excepción de 2022 cuando se contabilizaban las bajas Covid.

"Comparado con el mismo mes de 2024 hay un repunte de los accidentes de trabajo con baja del 7,45%, es decir, 42 más. No podemos más que mirar con preocupación estas cifras porque también son más elevadas que las del mes de octubre", ha apuntado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

En un comunicado, ha considerado que "vuelve a quedar de manifiesto una y otra vez el incumplimiento sistemático" de la Ley de Prevención y de las medidas preventivas por parte de las empresas. "Volvemos a insistir en que hay que crear entornos laborales seguros porque lo peor de los accidentes no es la estadística, sino el sufrimiento de las personas trabajadoras que pagan con su salud la falta de recursos preventivos".

Para la sindicalista, "urge redoblar los esfuerzos y hacer una apuesta firme y decidida por la prevención de riesgos laborales". Lombilla ha insistido en la necesidad de facilitar a los trabajadores toda la formación y herramientas necesarias para proteger su salud, "porque está claro que las inasumibles cifras de siniestralidad responden a la escasez tanto de políticas preventivas como de inversión. Es imprescindible que las empresas se tomen en serio la prevención de riesgos para que las cifras de siniestralidad caigan".

Finalmente, ha destacado que, por sector de actividad, la industria manufacturera se ha situado un mes más como la actividad con más bajas durante la jornada, llegando a las 103 bajas, es decir, un 19,96% del total. Por detrás se encuentra la construcción con 86 (16,67%) y el comercio y la reparación de vehículos con 67 (12,98%).