Un acertante del sorteo de Euromillones en Castro Urdiales gana 234.500 euros

Imagen del despacho de receptor de Castro Urdiales donde se ha validado el boleto acertante de Segunda Categoría del sorteo del Euromillones del martes, 13 de octubre - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones del martes, 13 de octubre, ha dejado un acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) en Castro Urdiales, que se ha llevado un premio de 234.500 euros.

El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor nº69.940 del municipio, situado en la calle Ataúlfo Argenta, número 5, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 23, 39, 21, 44 y 49. Las estrellas son 4 y 11. La recaudación ha ascendido a 35.938.665,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.

Además, en Madrid se ha validado un boleto acertante de 'El Millón' en la Administración de Loterías nº 2, situada en Plaza Pau Casals, 4.