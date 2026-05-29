Un acuerdo interprofesional blindará los convenios de Cantabria si son más ventajosos que los estatales

Reunión del Consejo de Relaciones Laborales - GOBIERNO

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria han consensuado elaborar un acuerdo interprofesional autonómico, similar al existente en el País Vasco, para garantizar que cuando concurra más de un convenio colectivo sobre los trabajadores se aplique el que ofrezca condiciones más ventajosas.

Las partes se han emplazado el próximo lunes 1 de junio, a las 10.00 horas, en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para negociar y redactar el texto de este acuerdo interprofesional, que será el primero de esta naturaleza en Cantabria y se aplicará a todos los sectores.

El Gobierno regional, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han acordado elaborar este documento en la reunión de Consejo de Relaciones Laborales celebrada este viernes en la sede de la Dirección General de Trabajo.

La Consejería de Empleo convocó este órgano a raíz del conflicto generado en el sector del comercio textil por el nuevo convenio estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE), firmado por CCOO y Fetico pero que UGT rechaza ya que considera que el convenio de Cantabria supone condiciones más ventajosas.

Así, el inminente acuerdo interprofesional de Cantabria, propuesto por CCOO, priorizará las condiciones de los convenios autonómicos cuando sean mejores que las de los estatales. Esto solventaría el conflicto del sector textil, si bien se extenderá en general a todos los trabajadores.

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti; el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y el secretario de Acción Sindical de CCOO, Daniel San Miguel del Hierro, han dado a conocer el acuerdo en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo, que todos han valorado como "positivo".

Carmona ha ensalzado que esto "nos va a obligar a todos a hacer un esfuerzo en la negociación" de los convenios colectivos y ha destacado que solo existe algo similar en el País Vasco, donde las condiciones "en general en todos los sectores son mejores que la mayoría de los convenios estatales".

"Sin duda va a ser bueno para todos los trabajadores y sobre todo para las trabajadoras" de Cantabria, ha apostillado, en un contexto en el que "se ha incrementado la brecha de género" por cuestiones como la "sobreexposición" al sector servicios o el "no equilibrio entre nuestros sectores productivos".

En la misma línea, el representante de CCOO ha añadido que todos los trabajadores afectados directamente por convenios autonómicos van a salir beneficiados de este acuerdo, que se traduce en que "no vamos a poder firmar en Cantabria un convenio colectivo que esté en términos globales por debajo de las condiciones de uno que se pueda firmar de ámbito estatal".