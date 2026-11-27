Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha alcanzado un acuerdo con la totalidad de las organizaciones sindicales representadas en la mesa de negociación (UGT, TU, CCOO, SIEP, CSIF y SUC) para la aprobación del nuevo convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según ha informado el Gobierno.

El nuevo convenio colectivo, que tendrá aplicación con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, incorpora "importantes mejoras económicas y sociales" para el personal laboral de la Administración autonómica y actualiza aspectos "esenciales" de la organización profesional que habían quedado "desfasados" tras años de cambios normativos y organizativos.

Entre sus principales novedades destacan la mejora de las condiciones retributivas del personal laboral, la actualización y ampliación de diversas medidas de carácter social, la modernización de las categorías profesionales, la redefinición y mejor ordenación de la estructura profesional para adecuarla a las funciones efectivamente desempeñadas, y la adaptación del convenio a la realidad organizativa actual de la Administración autonómica.

El consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, ha valorado muy positivamente este acuerdo respaldado por todas las organizaciones sindicales, y ha destacado que "la negociación colectiva demuestra que, desde el diálogo, la responsabilidad y la capacidad de llegar a acuerdos es posible construir soluciones beneficiosas para todos".

Sáez Bereciartu ha subrayado que el convenio que regulaba las condiciones de trabajo del personal laboral databa del año 2011, por lo que resultaba "imprescindible" su actualización para responder "a la realidad actual" de la Administración autonómica.

"Quince años después, la Administración, las profesiones, los servicios públicos y las necesidades de los trabajadores han cambiado profundamente. Era necesario contar con un nuevo marco convencional adaptado al presente y preparado para afrontar los retos del futuro", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que el acuerdo alcanzado es "el resultado de un ejercicio de responsabilidad compartida, en el que todas las partes han realizado cesiones para hacer posible un texto equilibrado y ampliamente respaldado".

"Se trata de uno de los avances más importantes en materia de función pública de los últimos años, al sustituir un marco convencional que había quedado claramente superado por una regulación moderna, fruto del consenso y orientada a reforzar la calidad de los servicios públicos que presta la Comunidad Autónoma", ha abundado.

El titular de Presidencia ha agradecido expresamente la "disposición negociadora" mostrada por todas las organizaciones sindicales y ha destacado el trabajo desarrollado y "la profesionalidad y el rigor técnico" de la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, y su equipo durante todo el proceso, que han hecho posible llegar a este acuerdo

Según Sáez Bereciartu, el objetivo último de esta reforma trasciende las propias condiciones laborales de los empleados públicos. "Su verdadera finalidad es contribuir a que la Administración preste un mejor servicio a los ciudadanos. Una organización moderna, con categorías profesionales mejor definidas, condiciones laborales actualizadas y mayor seguridad jurídica para sus empleados, está en mejores condiciones de responder con eficacia a las necesidades de Cantabria", ha explicado.