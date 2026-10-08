El acusado de retener en su casa a una estudiante de Erasmus rechaza un acuerdo y será juzgado el 10 de noviembre

El acusado de esposar y retener en su casa a una joven estudiante de Erasmus vecina suya, en la audiencia previa del juicio - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procesado por introducir por la fuerza en su vivienda de Santander a una joven estudiante de Erasmus vecina suya, a la que esposó y retuvo durante más de dos horas, no se ha mostrado conforme con los delitos que le imputan y peticiones de condena de las acusaciones, que no han llegado a un acuerdo con la defensa en la vista previa al juicio, celebrada este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Así, el implicado, que está en prisión provisional desde lo ocurrido, el pasado mayo, será juzgado el próximo 10 de noviembre, a las 10.00 horas ante esta misma Sala, que ha admitido toda la prueba presentada por las diferentes partes personadas.

La Fiscalía solicita ocho años de cárcel por estos hechos, que tuvieron lugar el día 1 de ese mes, cuando el acusado entabló una breve conversación con la chica y la invitó a pasar a su casa, a lo que ella se negó. Entonces, "guiado por el ánimo de menoscabar la libertad de movimientos e integridad física" de la víctima, "la agarró con fuerza del cuello y la introdujo con violencia en su domicilio".

"Seguidamente -prosigue el escrito del fiscal- la llevó hasta una habitación, donde la tiró encima de la cama, inmovilizándola mientras la amenazaba con hacerle daño si no se callaba". Y unos minutos más tarde, "la llevó hasta otra habitación, donde tenía depositados en cajones abiertos una cinta roja, una cinta adhesiva, un látigo, productos de látex o cuero de carácter sexual y un táser".

Allí, indica el ministerio público, le colocó unas esposas, que luego sustituyó por bridas, y "le aclaró que no iba a utilizar esos objetos sexuales en ese momento, volviendo a advertirle que le haría daño si gritaba", generando un estado de "desasosiego" en la estudiante, de nacionalidad alemana.

Durante "dos horas estuvo retenida por el acusado en su domicilio en contra de su voluntad", hasta que él le propuso ir a la playa, a lo que ella accedió. Entonces, él guardó los objetos descritos en una mochila y quitó las bridas a la joven.

Una vez en el portal, él se agachó y la joven aprovechó para emprender la huida y pedir auxilio a una viandante, que avisó a la Policía Nacional. Los agentes arrestaron al sospechoso, que ingresó en la cárcel de forma preventiva.

ELLA LLEGÓ A TEMER POR SU VIDA MIENTRAS ESTUVO CON ÉL.

Según detallaron entonces fuentes policiales, el implicado agarró a su entonces vecina por el cuello para meterla a la fuerza en su casa, donde permaneció atada de manos. Todo sucedió cuando ella bajaba por la escalera y se encontró al vecino del piso inferior. La víctima llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con él.

Para la Fiscalía, los hechos descritos constituyen un delito de detención ilegal en concurso con otro de amenazas y una más leve de lesiones, así como un ilícito de tenencia de armas prohibidas. La pena solicitada por esta parte asciende a ocho años de prisión, y la indemnización, a 3.200 euros por las lesiones y por los daños morales causados. La acusación particular, por su parte, eleva la solicitud de indemnización a 5.000 euros.