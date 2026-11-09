El acusado de retener en su casa a una estudiante de Erasmus será juzgado este martes

Archivo - Complejo de Las Salesas de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procesado por introducir por la fuerza en su vivienda de Santander a una joven estudiante de Erasmus vecina suya, a la que esposó y retuvo durante más de dos horas será juzgado este martes, 10 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

La vista oral está fijada a las 10.10 horas, después de que el implicado --en prisión provisional desde lo ocurrido en mayo-- no llegara a un acuerdo con la defensa en la vista previa que tuvo lugar a principios de octubre.

La Fiscalía solicita ocho años de cárcel por estos hechos, que tuvieron lugar el día 1 de mayo, cuando el acusado entabló una breve conversación con la chica y la invitó a pasar a su casa, a lo que ella se negó. Entonces, "guiado por el ánimo de menoscabar la libertad de movimientos e integridad física" de la víctima, "la agarró con fuerza del cuello y la introdujo con violencia en su domicilio".

"Seguidamente --prosigue el escrito del fiscal-- la llevó hasta una habitación, donde la tiró encima de la cama, inmovilizándola mientras la amenazaba con hacerle daño si no se callaba". Y unos minutos más tarde, "la llevó hasta otra habitación, donde tenía depositados en cajones abiertos una cinta roja, una cinta adhesiva, un látigo, productos de látex o cuero de carácter sexual y un táser".

Allí, indica el ministerio público, le colocó unas esposas, que luego sustituyó por bridas, y "le aclaró que no iba a utilizar esos objetos sexuales en ese momento, volviendo a advertirle que le haría daño si gritaba", generando un estado de "desasosiego" en la estudiante, de nacionalidad alemana.

Durante "dos horas estuvo retenida por el acusado en su domicilio en contra de su voluntad", hasta que él le propuso ir a la playa, a lo que ella accedió. Entonces, él guardó los objetos descritos en una mochila y quitó las bridas a la joven.

Una vez en el portal, él se agachó y la joven aprovechó para emprender la huida y pedir auxilio a una viandante, que avisó a la Policía Nacional. Los agentes arrestaron al sospechoso, que ingresó en la cárcel de forma preventiva.

Según detallaron entonces fuentes policiales, el implicado agarró a su entonces vecina por el cuello para meterla a la fuerza en su casa, donde permaneció atada de manos. Todo sucedió cuando ella bajaba por la escalera y se encontró al vecino del piso inferior. La víctima llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con él.

Para la Fiscalía, los hechos descritos constituyen un delito de detención ilegal en concurso con otro de amenazas y una más leve de lesiones, así como un ilícito de tenencia de armas prohibidas. La pena solicitada por esta parte asciende a ocho años de prisión, y la indemnización, a 3.200 euros por las lesiones y por los daños morales causados. La acusación particular, por su parte, eleva la solicitud de indemnización a 5.000 euros.

AGRESIÓN SEXUAL A MENOR Y VENTA DE TRES CAMIONES

Además de este caso, en la Sección Primera se juzgará este martes, a partir de las 10.00 horas, a un acusado de realizar sexo oral a una chica, de catorce años, con la que había quedado por Internet y al que la Fiscalía pide una pena de dos años, mientras que la defensa pide la absolución.

El ministerio público explica en su escrito que ambos llevaban unos meses manteniendo contacto por redes y teléfono, y añade que un día quedaron en una caseta de avistamiento de aves y entonces, "con el consentimiento de ella", el joven, de 21 años, le practicó sexo oral, hasta que fueron sorprendidos por el padre de ella.

Por otra parte, también tendrá lugar en la misma Sección, a las 9.30 horas, la audiencia preliminar por un delito de apropiación indebida a un acusado de vender tres camiones que no eran de su propiedad, por el que se le solicitan tres años de cárcel.

Según la Fiscalía, el implicado adquirió una sociedad que dos años antes había suscrito tres contratos de arrendamiento con el Banco Santander según los cuales la empresa recibía la posesión de tres camiones que debía restituir en un plazo de 36 meses.

Sin embargo, continúa, "se adueñó" de los mismos y "fueron vendidos a una tercera empresa, dados de baja y exportados del territorio nacional". Por su parte, el Banco Santander pide una indemnización de 126.000 euros.